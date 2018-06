El dólar minorista volvió a subir: ganó siete centavos y cotizó a $27,73 en la City

Finanzas

26-06-2018 La suba se produjo luego de una jornada en la que los negocios se vieron reducidos a la mínima expresión debido al paro de actividad impuesto por la CGT. Por eso, este martes el volumen total creció 8% y el billete mayorista avanzó hasta los $27,10. El BCRA licitó u$s100 millones a $27,08

El mercado cambiario operó con una leve suba en la rueda del martes, luego de una jornada en la que la actividad se redujo sustancialmente debido a la huelga impulsada por la CGT.

En el segmento minorista, el dólar avanzó siete centavos para ubicarse en los $27,73 según surge de la habitual encuesta que realiza el Banco Central entre las principales entidades de la City porteña.

En tal sentido, las pizarras del Banco Nación marcaron una suba de diez centavos al público para ubicarse en $26,60 para la compra y $27,60 para la venta.



El precio máximo en las entidades del microcentro fue $28,10 del Galicia, seguido por los $27,80 del ICBC.

En tanto, en la plaza paralela, el blue operaba sin variantes a $28,30.

Por su parte, en el rubro mayorista, bancos y empresas cerraban operaciones en $28,10, un precio tres centavos por encima de la víspera.

En cuanto a la licitación diaria del BCRA, el monto adjudicado fue de u$s100 millones y el precio promedio de corte se ubicó en $27,076, siendo el mínimo precio adjudicado de $27,06.

"El Central debería cambiar la estrategia de no dar tanta previsibilidad en las cinco horas del mercado de cómo y a qué hora se va a licitar la divisa, ya que los operadores le van tomando la mano de como se mueve el tipo de cambio, y hacen su negocio en las horas posteriores hasta el cierre", alerta Fernando Izzo, operador de ABC Cambios.



La cotización de la fecha manejó un máximo de $27,14 y un mínimo de $27,06, en un marco en el que el volumen total operado ascendió 8% respecto al día anterior para redondear los u$s650 millones.



"El upgrade a emergente, la posible venta de la mitad del desembolso del FMI en el mercado cambiario y nuevas medidas implementadas por el BCRA, ayudan a estabilizar el tipo de cambio en el corto plazo. No obstante, el dólar podría retomar su rally alcista productos de nuevos shocks negativos (internos o externos)", alerta un informe de la consultora Ecolatina.



Y precisa que hacia el cierre del año "estimamos que la divisa profundizará su sesgo alcista". Esto se debe, en primer lugar, por la elevada suba de precios, ya que tras el acuerdo con el FMI se "enterró" la meta de inflación de este año y se endureció el objetivo fiscal del 2019, por lo que "proyectamos que el oficialismo adelantará algunos recortes de subsidios (ajustes de tarifas) del año próximo al último trimestre de 2018".



Y finaliza el análisis de Ecolatina: "De no presentarse nuevos shocks adversos, el tipo de cambio cerraría el año apenas por debajo de $30. Con esta dinámica, más que corregiría el atraso cambiario, de modo que no serían necesarias correcciones abruptas el año que viene".



Esto se debe a que en todo el 2018 el dólar subiría, en términos porcentuales, el doble que la inflación. Por el momento, el billete verde escala en el año alrededor de 45%, mientras que el alza de precios orilla el 13%.



Justamente, las tasas en pesos siguen dominando a la plaza, y en el mercado secundario de Lebac se operaron estables, ya que en el plazo de 22 días al 40,9% y la de 148 días al 40% anual, en una plaza en la que se operó un equivalente en pesos de u$s260 millones.

En el mercado de futuros, en el Rofex se operaron u$s983 millones, de los cuales el 50% se pactó entre junio y julio con precios finales a $27,12 y $27,93, respectivamente.



El período más extenso con volumen fue octubre a $30,17, y para fin de año quedó a $31,53. En general, los futuros operaron al alza, al igual que el comportamiento del spot, durante toda la jornada.

La Bolsa

La bolsa porteña operaba a la baja el martes por variadas compras de oportunidad, en sintonía con las fuertes pérdidas registradas en las últimas ruedas por una creciente aversión al riesgo global en medio de temores de una prolongada confrontación comercial entre Estados Unidos y China.

El Merval de Bolsas y Mercados de Argentina (BYMA) descendía 1,5%, para ubicarse apenas por debajo de los 29.000 puntos, liderado por empresas del rubro energético y exportador.

Las mayores bajas correspondieron a Edenor, que pierde 4,5%, seguido por Central Puerto, que baja el 4,4%, y Ternium que retrocede 4 por ciento.

El referencial bursátil viene de retroceder un 6,6% entre el viernes y el pasado lunes, tras haberse disparado por el aval que representó la decisión de MSCI al designar a Argentina como "mercado emergente".

Por su parte, en Wall Street los ADRs y acciones de compañías argentinas también operaban con señales mixtas. Por una parte Mercado Libre lideraba las subas con una ganancia del 3%, mientras que por el otro Despegar perdía un 3,1%.