Macri intentó calmar al campo y aclaró que continuarán con la baja de retenciones

Economía

27-06-2018 "Se fueron y no van a volver", dijo el Presidente en una visita a su ciudad natal, Tandil. "El mundo entero lo que hace es subsidiar las exportaciones", explicó e insistió: "Las reglas del juego están claras"

Luego de visitar a un pequeño productor en la ciudad de Tandil, el presidente Mauricio Macri brindó una entrevista a un medio local, donde aseguró que elque hoy maneja el Gobierno. "Las reglas del juego están claras. Las retenciones ", afirmó el Presidente. "Para aquellos que dicen no, conviene, les digo quealgo que nadie en el mundo hace", sostuvo el Presidente, en diálogo con Eco Multimedios. "El mundo entero lo que hace es. El único país del mundo que castigó a quien quiere exportar ha sido la Argentina. Acá teníamos retenciones a todas las exportaciones industriales, minería, agricultura y ganadera.", agregó.El líder de Cambiemos remarcó que "hay que alentar a quehechos por argentinos. Por eso, es una decisión que tiene que ver con la sensatez de cuidar el trabajo argentino y no de beneficiar a un sector como algunos quieren vender. Dicen que se beneficia al campo, pero no, se beneficia a todo el que puede exportar". Al ser consultado sobre la pérdida del salario real y las paritarias , el mandatario señaló quey que cada sector debe discutirlas. Ahora bien, sobre los estatales, el Presidente remarcó: "Distinta es la situación de los gobiernos queNecesitamos que cada intendente, cada gobernador y el gobierno nacional vivan con los recursos que nosotros les damos y no gastando de más". "En la medida en que eso lo vayamos ordenando -prosiguió el jefe del Estado-, else va a potenciar".