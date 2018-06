La AFIP le advirtió a los supermercados que blanqueen a sus empleados

Impuestos

27-06-2018 El ente tributario envió un recordatorio a distintos empleadores del sector sobre las penalidades que enfrentan aquellos que no tengan su plantilla registrada

El Gobierno le "recordó" a losque tener a sus empleados registrados en un. "Si estás recibiendo este mensaje es para recordarte que en la actividad de tu supermercado, debes tener registrados a todos tus empleados", dice la carta de la AFIP . La carta está dirigida a aquellos supermercados que, por su tamaño, deberían tener unempleados registrados. O sea, comercios "chicos". "Si estás leyendo este mensaje, es porque creemos que no todos están registrados", explica AFIP , que además recordó que no hacerlo tiene sus consecuencias. Entre otras cosas, "multas, clausuras y perdida de la reducción de contribuciones patronales". En mayor medida, el Estado también advirtió que no aprovechar esta oportunidad adicional puedede los supermercados. Los que no acaten la advertencia serán incorporados a un registro de incumplidores que los inhabilitará de acceder "al crédito de la banca pública, subsidios y participar en licitaciones con el Estado".Para facilitar la regularización, el ente recaudador recordó que el tramite es tan simple como, con la clave fiscal y al rubro "Simplificación Registral – Registro de Altas y Bajas de Relaciones Laborales". Una vez ingresado los datos de los empleados, los mismos pasarán a tener cobertura de salud y accidentes laborales y seguro de vida. La advertencia de la AFIP a los empleadores depara que tengan un mayor registro de los trabajadores se da en un contexto donde la recaudación tributaria viene creciendo todos los años, y al mismo tiempo que una posible reforma laboral vuelve a ocupar el centro de posibles medidas que consideraría el Gobierno.