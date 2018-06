Macri prometió a empresarios una "nueva ley Pyme" y aseguró que no subirán los impuestos

Economía

27-06-2018 El mandatario aseguró que el ministro de Producción, Dante Sica, está trabajando en un nuevo proyecto para darles más herramientas. Y les pidió trabajar juntos en bajar los costos logísticos. Desde el afirmaron que el país está en "el camino correcto", aunque pidieron medidas para pasar la crisis

El presidente Mauricio Macri prometió este miércoles la redacción de una "nueva ley Pyme", en un acto realizado en la sede de la CAME para celebrar el Día Internacional de las pequeñas y medianas empresas.

El jefe de Estado realizó el anuncio luego de que el titular de la entidad, Gerardo Díaz Beltrán, reclamara "medidas transitorias" para enfrentar "la difícil situación" que atraviesa el sector.

Macri reveló que encargó al ministro de Producción, Dante Sica, "más herramientas para enfrentar este momento en los que hay que competir".

En el evento participaron los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Jorge Triaca (Trabajo) y Dante Sica (Producción) y el secretario general del gremio de empleados de Comercio, Armando Cavalieri.

El presidente de Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) antecedió a Macri en los discursos y advirtió que "estamos atravesando momentos difíciles, pero somos los primeros que no nos bajamos de la trinchera".

"Estamos pidiendo pequeñas medidas transitorias, para atravesar esta situación difícil, que ayude a traccionar el consumo y poder reactivar el mercado interno", agregó.

Tras el reclamo Díaz Beltran dirigiéndose a Macri le señaló que el Gobierno "está en el camino correcto" y agregó que la CAME "va a estar acompañando la transformación del país", y posteriormente le entregó a Macri una plaqueta recordatoria del acto.

El presidente reconoció en su discurso que "estamos lejos de poder haberles dado las herramientas que tienen las Pymes de otros países de la región y sin embargo están ahí bancando lo que venga y enfrentando la situación".

Macri prometió a los empresarios que "ayudarlos a crecer y desarrollarse y a dejar atrás décadas de mentira, frustración y sueños perdidos".

"Vamos a trabajar con la verdad, con los problemas sobre la mesa para resolver los problemas como un solo equipo, público y privado juntos, dialogando con todos los sectores", destacó.

En un discurso sin mayores anuncios, Macri prometió a los empresarios que propondrá "una nueva ley Pyme" y señaló que le pidió al ministro de la Producción Dante Sica "mas herramientas para que las Pymes puedan enfrentar este momento en el que hay que competir".

El presidente le pidió a los empresarios "batallar juntos para bajar los costos de la logística que son los más altos de latinoamérica".

En su mensaje, el mandatario le pidió también que "reclamen a los gobernadores y a los intendentes que bajen las tasas y que sean en proporción a los servicios que se prestan".

Te puede interesar El FMI quiere otro manejo del dólar en Argentina: qué exige al gobierno de Macri antes de girarle la plata

Con relación a este punto, el mandatario tranquilizó a los empresarios al asegurar que no se crearán nuevos tributos que castiguen al sector. "No podemos pagar un nuevo impuesto más", sentenció.

Y agregó que "no hay recetas mágicas y nada es fácil y no se puede volver a las recetas del pasado, porque está probado que eso no funcionó".

"Vamos a crecer con el esfuerzo personal de cada uno, y ustedes van a ser los protagonistas y trabajaremos juntos para alcanzar la calidad de vida que nos merecemos", remarcó.

Por su parte, Sica llamó a las pequeñas y medianas empresas a sumarse al registro Pyme, donde ya hay 432 mil registradas (de un total de 850.000) que acceden a los beneficios y que ya se ahorraron más de $9.810 millones por descuentos del impuesto al cheque y ganancias.

"Entre 2008 y 2016 perdimos más de 3.000 Pymes exportadoras. Cuando una Pyme exporta lo hace con más valor agregado, generando más trabajo en la Argentina", subrayó el ministro.

También apuntó que el acceso al crédito es uno de los principales desafíos del sector y destacó el esfuerzo del Banco Nación y el BICE, que "tienen disponibles líneas por $33.000 millones para ayudar a las Pymes en capital de trabajo, inversión productiva e inclusión financiera".

En este sentido, agregó que "la ley de Financiamiento Productivo creó nuevas herramientas, como la factura conformada, y la AFIP agilizó planes de pago para el levantamiento de embargos, entre otras medidas urgentes".

Los anuncios

El Gobierno presentó este miércoles dos medidas para mejorar la situación de las Pymes. El primero de ellos es el estímulo al consumo: el Ministerio de Producción renovó los planes Ahora 3, 6, 12 y 18 hasta el 31 de diciembre.

En este sentido, se mantienen los rubros vigentes: Televisores, Línea blanca, Indumentaria, Calzado y Marroquinería, Materiales y Herramientas para la Construcción, Muebles, Motos, Bicicletas, Turismo, Colchones, Libros, Anteojos, Librería, Teléfonos Celulares 4G, Juguetes, Computadoras, Notebooks, Tabletas, Neumáticos y accesorios, Artefactos de iluminación, Instrumentos Musicales.

"Vamos a continuar y potenciar el programa Ahora 12. Es un instrumento valorado por los consumidores, por los productores y por los comerciantes. Sabemos que es una ayuda importante para motorizar el consumo", expresó Sica.

Además, se trabajará con CAME y los bancos en un programa para fortalecer el consumo en ciudades de frontera.

El segundo es el adelanto de la Reforma Tributaria para el sector y fomento al empleo registrado. De esta forma, se anticipa dos años el mínimo no imponible en contribuciones patronales para comercios minoristas que estén registrados en la Ley Pyme, radicados en zonas de frontera ($7.200 en 2018 y $9.600 en 2019).

La medida alcanza 8.100 establecimientos y 40.000 puestos de trabajo. Se trata de un esfuerzo compartido con las provincias ya que estará disponible solo para aquellas provincias con alícuotas de Ingresos Brutos para comercio minorista de hasta 3% en 2018.