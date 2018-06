Caputo subastó más dólares, el billete subió hasta $28,68 y ya se escuchan en la City críticas a la estrategia del BCRA

Finanzas

28-06-2018 El presidente del Banco Central subió este jueves la apuesta y licitó u$s150 millones, pero el billete mayorista igual trepó 68 centavos (2,2%) y tocó un nuevo precio máximo histórico de $28,12, por mayor demanda estacional de fin de mes. El Merval se recuperó de la fuerte baja del miércoles

Tanto el Gobierno como el dólar no tienen respiro, y ante la cercanía de fin de mes la demanda no cede, la oferta no alcanza para abastecerla y el precio del tipo de cambio escaló sin freno para tocar un nuevo valor récord.



Pero en la City también comenzó a preocupar otro factor: las subastas de divisas que se encuentra realizando el Banco Central desde hace una semana, con los fondos inyectados por el Ministerio de Hacienda provenientes de parte del crédito otorgado por el FMI, no están logrando contener el alza del precio del tipo de cambio.



No sólo eso, si se tiene en cuenta el valor por el que este jueves vendió el BCRA billetes a mitad de la rueda y la cotización más elevada a la que cerró luego la moneda estadounidense al final de la jornada, generó una pérdida para la entidad monetaria de $50 millones.

Por necesidad de fin de mes de bancos y empresas, la demanda fue mayor y esto se reflejó en el volumen total operado, que aumentó alrededor del 3% para registrar un total de u$s715,6 millones.

en el segmento mayorista, donde el precio de la divisa estadounidense escaló en el día hasta los $28,12, es decir, avanzó 68 centavos (2,5%) este jueves.



Ante esta situación, el BCRA decidió incrementar el monto de las subastas diarias, sólo para jueves y viernes, de u$s100 millones a u$s150 millones, para intentar abastecer las solicitudes de billetes por fin de mes de bancos y empresas.

La entidad monetaria indicó esta jornada que, en el marco del programa de licitaciones diarias que realiza por cuenta del Ministerio de Hacienda, "en las licitaciones de hoy y mañana se subastarán 150 millones de dólares en cada una".

El Ministerio de Hacienda comenzó con las subastas, canalizadas a través del Banco Central, hace exactamente una semana, el pasado jueves 21, para controlar al tipo de cambio al utilizar la mitad de los u$s15.000 millones recibidos del préstamo proveniente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer frente al déficit fiscal.

Una vez efectuada la subasta, el precio promedio mayorista de corte se ubicó este jueves en torno a los $27,75, siendo el mínimo precio adjudicado de 27,74.



Esta licitación diaria de divisas genera críticas en algunos operadores, porque no está surtiendo efecto ya que el Tesoro asumió al final del día una pérdida de "un poco mas de $50 millones, por falta de 'timing' del momento de hacerla, dando previsibilidad a los bancos, para hacer su negocio", indica el operador Fernando Izzo de ABC Cambios.



Es decir, quedó a la vista que fue insuficiente la intervención oficial, ya que el precio del tipo de cambio siguió aumentado en las dos horas posteriores de la subasta un poco más de 35 centavos.



En este sentido, respecto a la política monetaria, el economista Rodolfo Santangelo consideró que con la llegada de Luis Caputo al Banco Central “se reemplazó la visión academicista de largo plazo (de Federico Sturzenegger) por un enfoque de mesa de dinero del día a día”.



Es decir, se lo convocó para “tapar el incendio del mercado cambiario. Busca que el tipo de cambio se estabilice en $27 y $28. En algún momento tiene que venir el equilibrio general macroeconómico”, indicó.

Por su parte, en el segmento minorista, el promedio al público ascendió 63 centavos para cerrar en $28,68, según el relevamiento del BCRA en el microcentro porteño. De esta manera, ya escala 12,4% en el mes.



El valor máximo convalidado en las ventanillas de los bancos llegó a $29 en el Galicia, seguido por los $28,70 del ICBC, mientras que el mínimo encontrado fue de $28,50 en el HSBC.



Las pizarras al público del Banco Nación mostraron un incremento de 70 centavos para llegar a los $27,60 para la compra y $28,60 para la venta.



Por el lado del segmento informal, el blue escaló 20 centavos para negociarse a $28,15, aunque igual se mantiene 53 centavos (-1,8%) por debajo del promedio oficial minorista.

Según Federico Laborda, una explicación de lo que está sucediendo lo da el hecho que "restan dos días para el cierre de Junio y los bancos atienden la demanda genuina de divisas manteniendo sus posiciones al máximo permitido".

"Esta situación es la que desborda en precio al mercado desembocando en tensiones que por el momento son amortiguadas solo por el Banco Central", agrega el experto.



Ello fue convalidado por el analista Gustavo Quintana de PR Cambio, al afirmar que la "necesidad de cobertura y anticipo del cierre de mes acentuaron demanda de dólares e impulsaron la suba importante del tipo de cambio".

"El mercado muestra su necesidad de adquirir dólares de contado", expresó a iProfesional un operador de la City, quien agregó: "La oferta no está siendo la suficiente como para abastecer una demanda que no cesa".

En coincidencia, Gustavo Quintana, de PR Cambios, indicó: "Confluyeron la inestabilidad de los mercados de la región y la proximidad del fin de mes para alimentar una demanda que desbordó la oferta, lo que impulsó un fuerte avance del precio".



Por el lado de los rendimientos en pesos, en el mercado secundario de Lebac las tasas se operaron estables, ya que en el plazo de 20 días fue 42% y a 146 días al 40% anual, en una plaza en la que se negoció un total equivalente en pesos de u$s262 millones.

En el mercado de futuros, en el Rofex se operó un volumen que marcó un récord histórico de u$s2.616 millones, de los cuales el 60% se pactó entre junio y julio con precios finales a $28,08 y $28,92, respectivamente, con una tasa de "roll-over" de 35,2% anual.



El período más extenso con un monto operado fue noviembre a $31,65, en una plaza donde, en general, los futuros operaron al alza, subiendo en promedio más de 60 centavos, al igual que el spot.



De acuerdo a un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, el nuevo escenario de dólar alto y su impacto en las economías regionales genera un "tipo de cambio real más competitivo de los últimos ocho años, comparable al registrado en 2010".



Esto se justifica en que la devaluación ha sido más fuerte que la de 2014 y 2016, "episodios en los que la inflación posterior anuló los efectos favorables a la exportación. Ahora el comportamiento de la inflación puede ser distinto, pero esto deberá corroborarse en la práctica", resume este estudio.

La Bolsa

La Bolsa porteña operó con una fuerte alza el jueves ante recompras puntuales de posiciones, tras acumular una caída cercana al 17% en las anteriores cuatro sesiones, dijeron operadores.

El índice Merval de Buenos Aires subió 3,6%, por encima de los 26.800 puntos, luego de registrar en la sesión previa una inusual baja del 8,8%, el peor derrumbe en varios años.

Las mayores alzas fueron lideradas por empresas bancarias, que fueron de las más golpeadas en las sesiones previas. En tal sentido, Macro avanzó 8,6%, seguido por BBVA Francés (8,9%) y Grupo Supervielle, que ganó 7,9%.

"Entre las razones que explican las bajas de los úlitmos días encontramos factores tanto locales como internacionales", indicó un reporte de Balanz Capital.

Y agregó: "Esperamos un jornada que seguramente se va a presentar con alta volatilidad y es una tendencia que en el corto plazo no creemos vaya a cambiar".

En Wall Street, las empresas argentinas que cotizan en Nueva York también se comportaron al alza, encabezadas por los incrementos de los ADR de BBVA Francés (7,8%) y Grupo Galicia, con un incremento del 6,2 por ciento.