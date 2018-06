Caputo tuvo que subastar más dólares y convalidó la presión alcista del mercado: el billete minorista escaló a $28,68

Finanzas

28-06-2018 El mayorista trepó 68 centavos (2,2%) y tocó un nuevo precio máximo histórico de $28,12, por mayor demanda estacional de fin de mes y devaluaciones de monedas en la región. Por su parte, el Merval busca recuperarse de la fuerte baja registrada el miércoles, cuando cayó 9%

Tanto el Gobierno como el dólar no tienen respiro, y ante la cercanía de fin de mes la demanda no cede, la oferta no alcanza para abastecerla y el precio del tipo de cambio escaló sin freno para tocar un nuevo valor récord.

Ello se reflejó

en el segmento mayorista, donde el precio de la divisa estadounidense escaló en el día hasta los $28,12, es decir, avanzó 68 centavos (2,5%) este jueves.



Ante esta situación, el BCRA decidió incrementar el monto de las subastas diarias, sólo para jueves y viernes, de u$s100 millones a u$s150 millones, para intentar abastecer las solicitudes de billetes por fin de mes de bancos y empresas.

La entidad monetaria indicó esta jornada que, en el marco del programa de licitaciones diarias que realiza por cuenta del Ministerio de Hacienda, "en las licitaciones de hoy y mañana se subastarán 150 millones de dólares en cada una".

El Ministerio de Hacienda comenzó con las subastas, canalizadas a través del Banco Central, hace exactamente una semana, el pasado jueves 21, para controlar al tipo de cambio al utilizar la mitad de los u$s15.000 millones recibidos del préstamo proveniente del Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer frente al déficit fiscal.

Una vez efectuada la subasta, el precio promedio de corte se ubicó este jueves en torno a los $27,75, siendo el mínimo precio adjudicado de 27,74.

Por su parte, en el segmento minorista, las pizarras del Banco Nación tenían un precio de venta de $28,50, y el Galicia a $28,60.

Según Federico Laborda, una explicación de lo que está sucediendo lo da el hecho que "restan dos días para el cierre de Junio y los bancos atienden la demanda genuina de divisas manteniendo sus posiciones al máximo permitido".

"Esta situación es la que desborda en precio al mercado desembocando en tensiones que por el momento son amortiguadas solo por el Banco Central", agrega el experto.



Ello fue convalidado por el analista Gustavo Quintana de PR Cambio, al afirmar que la "necesidad de cobertura y anticipo del cierre de mes acentuaron demanda de dólares e impulsaron la suba importante del tipo de cambio".

"El mercado muestra su necesidad de adquirir dólares de contado", expresó a iProfesional un operador de la City, quien agregó: "La oferta no está siendo la suficiente como para abastecer una demanda que no cesa".

En coincidencia, Gustavo Quintana, de PR Cambios, indicó: "Confluyeron la inestabilidad de los mercados de la región y la proximidad del fin de mes para alimentar una demanda que desbordó la oferta, lo que impulsó un fuerte avance del precio".

La Bolsa

La Bolsa porteña operaba con una fuerte alza el jueves ante recompras puntuales de posiciones, tras acumular una caída cercana al 17% en las anteriores cuatro sesiones, dijeron operadores.

El índice Merval de Buenos Aires subía un 2.9%, a 26.670 puntos, luego de registrar en la sesión previa una inusual baja del 8,8%, el peor derrumbe en varios años.

Las mejoras eran lideradas por empresas bancarias y energéticas, que fueron de las más golpeadas en las sesiones previas. En tal sentido, Grupo Galicia avanzaba un 8,6%, en tanto que Francés lo hacía un 7,8% y PGR ganaba el 7,2%.

"Entre las razones que explican las bajas de los úlitmos días encontramos factores tanto locales como internacionales", indicó un reporte de Balanz Capital.

"Esperamos un jornada que seguramente se va a presentar con alta volatilidad y es una tendencia que en el corto plazo no creemos vaya a cambiar", agregó.