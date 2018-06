Para las pymes, las promesas de Macri tienen "sabor a poco": qué medidas le reclaman al Gobierno

Economía

28-06-2018 El presidente de la Apyme, Eduardo Fernández, advirtió este jueves que el sector atraviesa una "situación de gravedad". El Presidente anunció ayer que enviará al Congreso una nueva ley para darle beneficios impositivos a las pequeñas empresas

El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios () Eduardo Fernández, advirtió este jueves que ese, y consideró que lasel presidente Mauricio"A pesar de reconocerse las virtudes de las pequeñas y medianas empresas, creemos que hacen falta medidas en la emergencia", sostuvo el dirigente. Para Fernández, "nos dejó sabor a poco los anuncios del presidente Macri ", que el miércoles prometió la redacción de una "nueva Ley Pyme" y "más herramientas para enfrentar este momento en el que hay que competir", comoEn declaraciones radiales, Fernández sostuvo que los empresarios pymes porque creemos posible otro tipo de medidas". No obstante, resaltó que "uno de los datos positivos es que se haya reconocido que estamos en una situación difícil, que no será de rápida solución". "Sobre laque anunció el Presidente, creo queel reconocimiento de la, y además la necesidad de que hayan, enfatizó. Fernández explicó que las pymes "necesitamos, que se administre el comercio exterior para iy que se lance una línea de créditos blanda, a tasas que no sean las que marca el mercado financiero, y préstamos para capital de trabajo ".