Presupuesto 2019: gobernadores del PJ desafían el ajuste que impulsa el Gobierno

28-06-2018 Reclaman que el achique sea "equitativo" y cuestionan el trato que tiene la Casa Rosada con la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. "El Gobierno nos va a tener que escuchar sí o sí", advirtió el mandatario Domingo Peppo. Exigen precisiones en torno a las cuentas proyectadas para el próximo año

Con la hoja de ruta fiscal trazada para cumplir con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno busca cerrar con los gobernadores el Presupuesto 2019 . Desde el peronismo ya levantaron la guardia y desafían el ajuste que se planea en la Casa Rosada.

Uno de los mandatarios provinciales en levantar la voz fue el chaqueño Domingo Peppo, quien advirtió que el achique que plantea la Casa Rosada "debe ser equitativo". El mensaje fue concreto: apuntó contra los fondos que reciben la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, ambas administradas por Cambiemos.

Peppo subrayó que los mandatarios provinciales no permitirán que se ajusten "el cinturón unos sí y otros no". "Les vamos a decir que en esos subsidios tienen dónde achicar", advirtió Peppo, al apuntar a los fondos destinados a los usuarios de servicios de agua y electricidad en la Capital y el Gran Buenos Aires.

El gobernador precisó que "hoy el déficit de las provincias no llega al 1%". Y agregó: "Ellos (el Gobierno nacional) dicen que mandaron más recursos a las provincias. Es cierto que recuperamos algunas cosas. Pero, por ejemplo, hay provincias que recuperaron el 15% (retenido por la Anses) en su totalidad y otras que lo cobramos en cuotas y con préstamos que tenemos que devolver".

"Estamos dispuestos a dar herramientas como el presupuesto, pero si nos garantizan equidad. El esfuerzo tiene que ser compartido. No puede ser que se nos pida más esfuerzo a provincias que estamos haciendo todo para contener el gasto. No puede haber beneficiarios especiales. Nosotros también tenemos temas electorales por los que pelear. No nos vamos a ajustar el cinturón unos sí y otros no", advirtió.

En declaraciones al diario La Nación, Peppo dijo que las provincias buscarán también "suspender la rebaja de Ingresos Brutos por un año, darle un año de gracia al plazo que se acordó en el pacto fiscal, que vence en 2022".

"Nosotros queremos darle el presupuesto al Gobierno. Pero también queremos asegurarnos de que el achique no sea en obras estratégicas. Queremos trabajar los temas con tiempo y vamos a empezar a pedir precisiones", agregó.

El mandatario peronista, finalizó: "El Gobierno nos va a tener que escuchar sí o sí. Pero, repito: el espíritu no es generar trabas, sino trabajar para que no tengamos sorpresas, para que haya equidad. No queremos generarle problemas al Gobierno, como ocurrió durante el kirchnerismo. No es ese nuestro espíritu".