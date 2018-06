Por cuarta vez, Telecom suspende la búsqueda de fondos en los mercados

Negocios

28-06-2018 La operadora de telecomunicaciones y dueña de Cablevisión intenta financiar sus planes de inversión con fondos frescos, hasta ahora sin éxito. Se trata de una serie de títulos con los que busca obtener entre u$s500 millones y u$s1000 millones

La calificación de Argentina como "tampoco fue suficiente para que los capitales internacionales vuelvan, por lo menos en el corto plazo, acomo atractivas para invertir o para ceder fondos que les permitan financiar sus planes de negocios. Tampoco lo fue el acuerdo con el, que no logró frenar las especulaciones negativas sobre el futuro de la economía argentina ni permitir a las compañías necesitadas de crédito utilizarpara garantizar la puesta en marcha de nuevos proyectos o para el pago de deuda contraída antes de la crisis cambiaria y el pedido de auxilio del Gobierno al organismo que preside la francesa Christine Lagarde. El caso más paradigmático es el de, que desde abril pasado viene intentando colocar Obligaciones Negociables (ON) sin éxito, precisamente por la volatilidad de los. Por cuarta vez en lo que va del año, la empresa de telecomunicaciones debió postergar el lanzamiento de ON por hasta u$s500 millones (ampliables a u$s1000 millones), que viene anunciando desde elSe trata de títulos con un plazo de entreque forman parte de un programa mayor por hasta u$s3000 millones y cuyos bancos colocadores son el ICBC; Citigroup;; HSBC Securities y Santander Investments. En abril había anticipado su colocación para el. Luego, cambió la fecha para el 14 de junio. Ese día volvió a postergar el lanzamiento de las ON para el lunes pasado, cuando tampoco pudo cumplir con la promesa y postergó el anuncio para el próximo. Ese día habrá acumuladode demora en la emisión de estos títulos por la situación de inestabilidad tanto del mercado local como de los internacionales y porque sus ejecutivos entienden que sigen sin estar dadas las condiciones para endeudarse ya que las tasas que se ofrecen no son favorables.