No tiene freno: el dólar rozó los $30, a pesar de que el Banco Central subió la venta a u$s450 millones

Finanzas

29-06-2018 El mercado cambiario concluye el mes con una fuerte corriente compradora en todos los segmentos. Continuó la presión de la demanda de empresas y particulares, ya que el volumen subió 42%. En el segmento mayorista, el precio marcó un nuevo récord al escalar 73 centavos para finalizar a $28,85

El dólar está imparable, no encuentra su techo y rozó los $30 durante una jornada marcada por el mismo problema que arrastra el mercado desde hace ya meses: el poco nivel de oferta genuina de divisas, una situación que contrasta con la muy elevada demanda. De hecho, sólo el mes pasado se marcó un récord de ventas de billetes estadounidenses a personas físicas en bancos que llegó a los u$s5.000 millones.



En base a este problema de fondo, la llegada del último día hábil de junio aceleró las compras de dólares por parte de bancos y empresas, por necesidad de cobertura de carteras, pagos de importaciones y adquisición de moneda por los vencimientos de las posiciones de dólar futuro del mes.



Como consecuencia de este panorama, el billete escaló 3% este viernes, pese a los esfuerzos que realiza el Banco Central, que no logra controlar, ni alcanzar un punto de equilibrio en las cotizaciones.



Hecho que fue acompañado en los últimos días por un enorme cantidad de rumores que circularon respecto a la posibilidad de que haya ciertas restricciones que dificulten o desalienten el acceso al mercado cambiario, a lo que se sumó la desconfianza de la City a que el Gobierno realmente logre achicar el déficit fiscal que se encuentra en niveles elevados, en un entorno social sumamente complejo, producto del alza inflacionaria y del fuerte incremento de las tarifas de los servicios públicos.

En cuanto al accionar de la entidad monetaria dirigida por Luis Caputo, no sólo realizó la subasta diaria que comenzó la semana pasada por u$s100 millones en cada jornada, sino que debió efectuar algunos cambios para contener la suba del billete.

En este caso, primero, el jueves y este viernes aumentó el monto a u$s150 millones, es decir, unos u$s50 millones por encima del monto estipulado en el acuerdo con el FMI, para volcar un total de u$s7.500 millones en 75 ruedas.

Esta licitación se hizo a las 13 horas a un precio de $29,12 en promedio por divisa, con un piso mínimo de 29,06 pesos.

En segundo lugar, ante el recalentamiento notorio del precio y la falta de oferta, el Banco Central sorprendió con una estrategia que no estaba contemplada en la City: decidió hacer una segunda subasta, esta vez de u$s300 millones, que cortó a un precio promedio cercano a $28,96, siendo el mínimo precio ofertado adjudicado de 28,60 pesos.

Una vez conocidos los resultados de esta última, la cotización en el mercado único y libre de cambios (MULC), que llegó a negociarse a un máximo de $29,35 entre bancos, fue cediendo para cerrar la jornada a $28,85.



Es decir, Caputo redobló la apuesta, hizo otra licitación extra por el doble del monto que la subasta del día, y no logró "calmar" el precio.



Igualmente, los u$s450 millones que volcó en total durante la jornada quedan "chicos" frente a los u$s1.471 millones que vendió su predecesor en el BCRA, Federico Sturzenegger, el 25 de abril pasado. Aunque en esa ocasión tampoco logró desinflar el valor de la divisa.



En resumen, este viernes el tipo de cambio escaló 3% (73 centavos). Y al analizar su recorrido en los últimos días, en toda la semana arrastró un alza de 6,8% ($1,84), y en junio finaliza con un incremento de 15,6%.



Ahora bien, si se toma el avance que tuvo el dólar en los últimos dos meses, se observa que el salto es de 40% en este lapso, y en lo que transcurre del 2018 avanza 54,7%.

En el segmento minorista, la divisa cotizó a $29,57 promedio para la venta, según surge del relevamiento que elabora el BCRA en función de las pizarras de las principales entidades que operan en la City porteña.

El valor máximo convalidado fue de $29,95 en el HSBC, seguido por los $29,85 del Patagonia y los $29,69 del BBVA Francés.

En el caso del Banco Nación, el precio finalizó con un alza de 80 centavos, para ubicarse a $28,40 para la compra y $29,40 para la venta.



Por el lado de la plaza informal, el blue escaló $1,15 para ofrecerse a $29,30. Igualmente, quedó 27 centavos (-0,9%) por debajo del promedio minorista oficial.

Volumen acotado

La rueda comenzó con un fuerte incremento en el precio de la divisa mayorista por órdenes muy puntuales, pero en un entorno de escaso volumen operado, por lo que los operadores estuvieron evaluando la marcha de las cotizaciones en el "minuto a minuto" para esperar una estabilización en el valor, que al final no llegó.



Al final de la jornada, el monto total negociado en la plaza fue acorde a fin de mes al registrarse u$s1.017 millones, un 42% por encima del día previo. Aunque la oferta estuvo "fagocitada" por manos oficiales, ya que el Banco Central terminó vendiendo u$s450 millones con las dos licitaciones.

En este sentido, operadores sostienen que el mercado local "está estructuralmente falto de dólares, un bien que escasea sube de precio", puntualiza Gustavo Quintana de PR Cambios.

Tampoco juega a favor el contexto internacional en los países emergentes, debido a la revalorización del índice del dólar, que llegó a un máximo de 95% contra las monedas extranjeras. Sumado a la mayor aversión al riesgo por las caída en las bolsas, puntualizan operadores de ABC Cambios.



Contexto indefinido

En la city algunos analistas no logran comprender que se haya ingresado nuevamente en una fase de turbulencias cambiarias después del gran respaldo obtenido semanas atrás por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al otorgarle al país un crédito por u$s50.000 millones, sumado a la buena noticia que Morgan Stanley subió la nota de Argentina como país "emergente", tras haber estado con la calificación de "fronterizo" desde 2009.



El ex secretario de Finanzas y economista, Daniel Marx, sostuvo que "Argentina está siendo castigada, porque tenemos no sólo la presión sobre el dólar, sino que han caído mucho el precio de las acciones y los bonos. Y esto está generando un momento de tensión y de incertidumbre, porque significa que hay menos ingreso de capitales, dificultades tanto para el financiamiento del sector público como privado para adelante, entonces los planes de inversión se revisan".



De acuerdo a un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, el nuevo escenario de dólar alto y su impacto en las economías regionales genera un "tipo de cambio real más competitivo de los últimos ocho años, comparable al registrado en 2010".

Esto se justifica en que la devaluación ha sido más fuerte que la de 2014 y 2016, "episodios en los que la inflación posterior anuló los efectos favorables a la exportación. Ahora el comportamiento de la inflación puede ser distinto, pero esto deberá corroborarse en la práctica", resume este estudio.



Para la consultora Economía & Regiones, "el dólar es un precio más de la economía. Sube como consecuencia del desequilibrio monetario. La actual devaluación es récord y no puede sorprender, ya que es producto de un desequilibrio monetario récord".



Por lo que alerta que esta actual depreciación récord del tipo de cambio real "anticipa que va a haber una mayor traslación a precios, que inexorablemente implicará aceleración inflacionaria durante los próximos meses, con lo cual la inflación interanual continuará con su actual trayectoria ascendente. En este sentido, es esperable que la inflación comience a ganarle al dólar y el TCR se aprecie y comience a

bajar con el paso del tiempo".

Por el lado de la rentabilidad de las posiciones en pesos, se mantuvo elevada para hacerle frente al alza del dólar, por lo que en el mercado secundario de Lebac las tasas se mantuvieron estables.



Así, en el plazo de 19 días el rendimiento fue del 42,30% y a 145 días al 40% anual, donde en total en la plaza se operó un equivalente en pesos de u$s316 millones.

En el mercado de futuros, en el Rofex se operaron u$s1.000 millones, de los cuales el 50% se negoció a julio con precios finales $29,82 con una tasa de 38,4% anual.



El período más extenso transado con volumen fue diciembre a $34,10. En general, los futuros operaron al alza, subiendo en promedio un peso, más que el cierre del spot.