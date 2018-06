¿Qué diputado de Cambiemos anticipa 6 meses difíciles para la economía?

Economía

29-06-2018 Dijo que hay "un cambio de velocidad" dentro del gradualismo impulsado por el Gobierno y que la prioridad será la de “mantener el empleo”





El diputado de Cambiemos, Nicolás Massot, reconoció que la actualidad no está en un buen momento y anticipó que el próximo semestre va a ser más complicado. “Vienendonde hay que sostener el empleo , no lo vamos a negar. La prioridad tiene que ser ely el del. Quienes tienen en la Argentina un trabajo formal son privilegiados”, comentó.Durante su paso por el canal TN, el presidente del interbloque en Diputados de Cambiemos cree que “” en la política económica sino un “cambio en la velocidad”. “El pilar más importante del gradualismo es que no hay ajuste posible si no hay crecimiento económico, que es lo que se busca”, definió.