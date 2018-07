Mauricio Macri asume que lo peor recién empieza y se resigna a medidas "kirchneristas" para amortiguar la recesión

Economía

02-07-2018 El Gobierno cambió radicalmente su discurso, que ya no se centra en describir un futuro de crecimiento, sino más bien en medidas de emergencia para amortiguar los costos sociales del ajuste. Las primeras cifras de estancamiento económico ya están llegando y Macri se resigna a medidas "heterodoxas"

Desempolvando medidas "archivadas"



Colchones ante los síntomas de deterioro



Hace tan solo cuatro meses, ela la población era "lo peor ya pasó". Ahora, la nueva indicación es "".Al menos esa es la sensación que transmiten los funcionarios, tanto en sus declaraciones como en sus medidas , ante lasque marcan el1.- El indicador que mide la(EMAE) marcó en abril unconsecutivo, dando por enterrada la fase de los "brotes verdes".Si bien es cierto que el dato de ese mes estuvo impactado por el efecto de la sequía en la producción agrícola,que se trate de unMás bien al contrario, tanto los economistas independientes como los propios funcionarios están admitiendo queque podría durar todo el2.- También las estimaciones dey demarcan3.- Paralelamente, se siguenque tuvo laen el arranque del macrismo, como el otorgamiento de los4.- En mayo, la, en lo que constituye la primera caída después de 15 meses de crecimiento5.- El panorama negativo se completa con unase prevé que elpodrá ser aunEs muy, ya que recién ahora se verá reflejado en su plenitud el fenómeno del "" de la suba delal resto de losY, hablando del dólar,de laen un nivel alto. Tanto es así que, tras una breve tregua, el nuevo titular del Banco Central, Luis "Toto" Caputo, se topó con la actitud desafiante de un mercado que quiere llevar laElya está arañando los, los inversores quierena como dé lugar y lasde varias empresas sufrieron unEn este marco, cuesta creer que hace menos deel país estabael haber recibido laa "" y hasta se ilusionaba con una lluvia de inversiones.Acaso el síntoma más ilustrativo y elocuente sobre el cambio de humor social y la perspectiva de recesión la esté dando el propio Gobierno Yacon las tradicionalesdel nivel de actividad sobre la base de unay mejora en la infraestructura.Más bien, ahora la gestión tiene comoel anuncio decon la finalidad deCon ese objetivo, no muestra pudor en acudir aque puedan ser calificadas ya no de heterodoxas sino que directamente traenEl flamante, Dante Sica, admite lacomercial de las, que enfrentan el serio riesgo del corte de la cadena de pagos.Tanto es así que usó su poder de lobby para que el" reglamentario para elen los bancos.También, para el desvelo de los economistas ortodoxos más preocupados por la inflación, flexibilizó el régimen de encajes bancarios, de manera de liberar fondos para que las entidades pudieran prestarle a tasa preferencial a empresasque quieran usar los, como el "".Parece extraño para unde la exacerbación del(a partir de subsidios) sino por el de poner a la inversión como el primer motor de la economía.Pero los fríos números indican la- En junio, losal sector privado: tras haber crecido 3,2% en abril y 2,3% en mayo, la expansión se redujo al 1,9%, según una estimación de la Fundación Mediterránea.Las líneasfueron las vinculadas al(créditos personales yde crédito), que representan casi la mitad del total de la cartera en pesos.Los funcionarios de la primera hora deben sentir nostalgia de los días en que aquel discurso sonaba válido y coherente.Ahora, en contradicción con aquella postura, ya no hay empacho alguno en afirmar quede que lasy cumplan su parte de sacrificio para garantizar un crecimiento a futuro.Así lo afirma el flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, para quien el diagnóstico del momento no deja lugar a dudas:para cumplir la promesa deen las tarifas de servicios públicoses posiblecon lade los precios de losLo complicado es alivianar la política tarifaria sin, al mismo tiempo, poner en riesgo el compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional de avanzar con el recorte fiscal.Por eso, no queda muchas alternativas respecto de quién deberá pagar la cuenta:que asuman "temporariamente" unaLaclásica de ese tipo de medidas es la. No obstante, Iguacel (quien se ganó su ascenso político en base a un optimismo a prueba de "piedrazos en su oficina") cree que el atractivo del yacimiento Vaca Muerta será suficiente para compensar esa merma.Aun con las medidas que se están tomando hasta el momento, nada indica que el malhumor social pueda tener una mejora.Lo sabe mejor que nadie el ministro, quien acaba de anunciar que se le dará- Planes de- Programa dea losdela las contribuciones patronalesen el impuesto a las- Una nuevaAun así, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) Eduardo Fernández, advierte que los anuncios "tienen sabor a poco"."Necesitamos que se paralicen los embargos por 180 días y que se administre el comercio exterior paraa los", afirma el dirigente empresarial.Además, reclama que "se lance una, a tasas que no sean las que marca el mercado financiero, ypara".Su pedido da la pauta de laen la que se encuentra elclaramentey programáticos con tal de atenuar el impacto recesivo.El, losfinancieros y energéticos y laparecen temas que están en elpara losde paladar negro.Sin embargo, hay señales en el sentido de que se debecon unAl menosuna de las figuras principales de Cambiemos , la gobernadora, quien sorprendió con su anuncio de, el anticipo del medio aguinaldo y la reapertura de acuerdos salariales en provincia de Buenos Aires.Las medidas implican unextra de, de modo tal que la inversión social en Asignaciones Familiares ascenderá en el año a $2.355 millones.Vidal tuvo que tomar esa medida en medio del tironeo con el resto de los gobernadores por el reparto del ingreso de impuestos, en el cual teme ser la candidata a perder parte de la porción que se le había prometido en la negociación de fin de año.Sin embargo, es elocuente elen su: de mantener su habitual batalla retórica con el líder del gremio docente, Roberto Baradel, pasó a justificar lapara contener la situación social."Desde el Gobierno de la Provincia nos comprometimos a acompañar a todos los bonaerenses, y estamos convencidos de que cuantas más dificultades aparezcan en el camino", afirma la mandataria.Vidal, siempre pendiente de, tomó nota del deterioro sufrido en los últimos meses, al compás de la disparada inflacionaria.El informe Barómetro Social de la Universidad Católica marcó que elen el conurbano vive en. Y undepende depara una correcta alimentación.Las cifras corresponden a fin de 2017, por lo queDe hecho, en la UCA creen que cuando se divulgue, en septiembre próximo, elque mide el INDEC, la cifra volverá a ubicarse, unrespecto de la última medición.Pero ni Vidal ni Macri necesitan esperar hasta la publicación de ese guarismo para tomar conciencia del cambio en la situación social. Tienen a la vista datos mucho más contundentes, como el delideradas por "" de la provincia que ya están organizandopara pedir ayuda alimentaria.Es una escena queen semanas previas a la-a veces con situaciones de descontrol- y que, por primera vez,Es, en este contexto, queque hasta puedan llegar aEntre ellas, la puesta en marcha de, otra de las iniciativas conpara tiempos de crisis