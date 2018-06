El novedoso plan de Mario Pergolini para su programa de regreso

Recreo

29-06-2018 El ex conductor de CQC vuelve a ponerse frente a las cámaras y se anticipa como una propuesta revolucionaria a través de apps e Internet

Tras un largo receso,volverá a ponerseEl carismático empresario no planea sucon la televisión tradicional en mente. En cambio, lo hará mediante uny gracias a una app relanzada esta semana.Se trata de Ingame , una plataforma creada para llevar a cabo concursos online queya utilizaba en su programa depara interactuar con los oyentes, que mandaban audios y videos, indica BigBang! News.La aplicación fue relanzada y esta semana sumó unque conduce el instagramer Santi, donde los usuarios deben responder 12 preguntas y participan por premios en efectivo.Según trascendió, la idea deles hacer un, ciento por ciento digital, mediante Ingame. Matías, socio del conductor y empresario en la empresa, explicó que “Ingame nació porque la gente generaba contenido, fue hace cuatro años, antes del boom del juego Preguntados. Ahora lo reconvertimos, lo revivimos”, según publica BigBang.Eles un hecho. Incluso ya hay un piloto o “demo” grabado, aunque todavía resta definir cuál será el formato. “El consumo de la noticia cambió, en las edades más bajas el consumo es mucho más ‘agresivo’”, agregó Mediña.Dos meses atrás, el CEO de Vorterix había deslizado la posibilidad de un regreso a la TV en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. “. Siempre y cuando funcione. Es solo prueba. No pregunten porque no puedo responder. Estamos preparándonos para grabar algo raro”, había anticipado.