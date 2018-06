Impuestos

29-06-2018 La nueva plataforma había sido anunciada por la AFIP y el Ministerio de Producción a mediados de mayo

La AFIP pondrá en marcha este lunes un nuevo plan de pagos para todos los contribuyentes. Se trata de una modificación del conocido “Plan Permanente”.

La nueva plataforma había sido anunciada por la AFIP y el Ministerio de Producción a mediados de mayo.

En el nuevo plan, cuya resolución general (4268) se publicará el próximo lunes en el Boletín Oficial, se establece un scoring del contribuyente, que permitirá definir el interés, las cuotas y la cantidad de planes disponibles, en base al SIPER (Sistema de Perfil de Riesgo).

A mayor nivel de cumplimiento, mejor calificación y, por lo tanto, más beneficios.

Además, si el contribuyente presenta una garantía electrónica, tendrá un costo menor de financiación.

A partir de esta nueva reglamentación, el cupo de planes disponibles no tendrá en cuenta los que se presentaron hasta fines de junio para micro y pequeñas empresas.

El máximo de cuotas pasará de 6 a 8 y la cantidad de planes por contribuyente de 4 a 6.

La decisión del fisco de ampliar las oportunidades de financiamiento por parte de los contribuyentes con el propio Estado es una constante que va atada a la presión tributaria asfixiante a la que como contribuyentes estamos expuestos.

Al respecto Iván Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados aseguró que "si no existirían tantos impuestos, no existiría la dependencia casi simbiótica entre los contribuyentes y los planes de pagos. Quizás sea oportuno pensar que aunque se otorgue financiamiento, si el 40% de la economía es informal, no hay negocio que lo soporte".

Te puede interesar Courier: la AFIP decidió aumentar a u$s3.000 el monto máximo por envío

Dentro de las ventajas de financiarse con el Fisco en este momento son:

1. Pago de tasas más bajas que las del mercado financiero.

2. Que el Fisco no tiene en cuenta los antecedentes financieros del contribuyente.

3. Que no le quitan al contribuyente la capacidad crediticia.

"De todas formas el problema es más profundo, no se trata de un problema financiero solamente, hoy ya se reflejan problemas económicos que arrastran demoras en las cadenas de pagos y llevaron a niveles históricos la cantidad de cheques rechazados: un indicador alarmante de la actividad económica", agregó el experto.

¿Cuál es la solución?

La solución se encuentra en la trillada frase de “dejar de cazar en el zoológico” y que siempre paguen justos por pecadores, ya que aquellos contribuyentes que se encuentran dentro de la economía formal, se encuentran soportando el peso de su propia presión tributaria y la de aquellos que evaden, esa desproporción no sólo es una cuestión discursiva, sino que se cristaliza en la falta de incentivos para estar dentro de la ley.

"Este cambio de timón en el fisco para otorgar un mayor plazo de financiamiento debe venir acompañado de una seria lucha contra la evasión basada en un sistema tributario progresivo y que no sólo se trate de cumplir una meta, sino de que esa meta sea sostenible en el tiempo. De lo contrario se entra en un difícil contexto en el que la decisión de quienes están dentro de la economía formal decidan salir, lo que resulta casi imposible de revertir", agregó Sasovsky.

La presión tributaria no sólo debe estudiarse desde el punto de vista del monto recaudado, sino que también está influenciada por la falta de certezas en cuanto a las reglas del juego.

Estamos a mitad del año y la reforma tributaria ya cumplió sus primeros seis meses, y su reglamentación a cuenta gotas resta día a día y es un factor de especulación terrible por el simple hecho de no poseer reglas de juego claras y seguridad jurídica en materia tributaria, algo terrible para una economía que necesita ser atractiva toda vez que el financiamiento externo dejó de ser una opción para cubrir nuestro déficit fiscal estructural.