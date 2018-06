Expertos opinan sobre el dólar futuro que ya se vende a $34,73 para enero

Finanzas

30-06-2018 El billete verde cerró este viernes a 29,57 pesos y las proyecciones para fin de año ya hablan de una divisa que podría aumentar hasta 5 pesos más

La proyección del mercado de dólar futuro prevé que la divisa llegará a $34,73 en el mes de enero del próximo año, según las estimaciones realizadas por Rofex.

Con un dólar muy cercano a los $30 que no pudo ser frenado por la subasta conjunta de fondos del FMI y reservas propias del Central que sumaron este viernes u$s450 millones, cualquier escenario parecería ser posible.

El analista y consultor económico Manuel Adorni opinó que "En enero pasado esta misma proyección era de $21. Hace dos meses, el dólar futuro estaba en $23/$24. La expectativa que hay en el mercado es que el dólar llegue a esos $34.73, lo que no es más que el dólar de hoy con la inflación esperada de un 15% de acá a fin de año", evaluó en declaraciones a Perfil.

Sin embargo, aclara que esta es una proyección en la que difícilmente se puede confiar. "Quien dice cuánto va a valer el dólar de acá a fin de año está mintiendo. Con un dólar que hoy no se logra tranquilizar, lo lógico es que si Argentina recupera un poco de cordura, se vaya ajustando de acuerdo a la inflación", aseguró Adorni.

En relación al presente de la cotización, el analista detalló: "Hoy estamos ante una turbulencia, en la que no se sabe si el dólar vale $28, $30 o $32. Un poco por lo que pasa en el mundo, y otro poco con la crisis de confianza en el Gobierno. Sería muy poco razonable que el dólar se ajuste a la baja. Hoy un dólar a $29 parece razonable, a fin de año a $34, también. Eso no quita que todo tenga explicación en la impericia del Banco Central hoy", opinó.

En esa misma línea, el consultor económico insistió en que la estimación no es relevante si no hay cambios "en el plan económico". "La proyección no importa para nada, lo que importa es cómo va a hacer este gobierno y el Banco Central para recuperar la confianza perdida", sentenció.

Por su parte, el CEO de FDI Gerenciadora de Patrimonios, Mariano Sardans, consideró que el cambio de $34,73 para enero "es un tipo de cambio demasiado alto. La peor pesadilla para los exportadores y quienes cobran en dólares es que el dólar se mantenga igual, porque la inflación sube", aseguró.

Y agregó: "Si ahora puedo asegurarme un dólar 34% proporcional anual superior al que tengo hoy, cuando mis costos en pesos corren con una tasa de inflación al 27%, salgo beneficiado".

En ese sentido, explicó que el dólar futuro "es donde juegan los vendedores y compradores de contratos. Si soy exportador o cobro en dólares en enero y puedo ya hoy garantizarme un dólar de $34,73 - que significa un 34% anualizado respecto al dólar de hoy- cuando mis costos en pesos van a una tasa de inflación al 27%, lo voy a hacer", sostuvo Sardans.

Asimismo, fue categórico al definir este tipo de cambio como "exagerado".

"Es demasiado exagerado, y lo que demuestra es que hay más desesperados queriéndose cubrir del dólar, y pocos vendedores queriéndose cubrir de una posible baja. La fuerza de la demanda de quienes quieren cubrirse de una suba es demasiado grande", afirmó.

Por otro lado, Adorni evaluó: "Ofrezca lo que se ofrezca, hoy el mercado lo va a comprar, porque no tiene confianza y considera que cualquier dólar que le vendan es barato. Todo va a depender de lo que ocurra con las medidas que se tomen en torno a la confianza, para que el plan económico sea sustentable", concluyó Adorni.

Sardans, por su parte, resumió: "Claramente, el dólar pone intranquilos a todos".