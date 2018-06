Rusia 2018 y los memes del adiós: así se vivió en las redes la eliminación de la selección argentina del Mundial

Este sábado, en la primera fecha de octavos del Mundial de Rusia se enfrentaron la Argentina y Francia donde el seleccionado galo finalmente clasificó a cuartos al imponerse 4-3 ante la albiceleste.

Los argentinos vibraron en las redes, con memes que iban marcando el pulso de un partido electrizante donde hubo lugar para la euforia, pero también la bronca por quedarse afuera del torneo.

No obstante, la diferencia de velocidad entre el delantero francés Mbappe y la defensa argentina marcaron un capítulo aparte en los lamentos argentinos en Twitter.

Mascherano también dice adiós

Luego de la derrota de la Argentina, el mediocampista Javier Mascherano también se despidió de la Selección. "Es hora de decir adiós", afirmó ante la pregunta de la TV Pública.

"Es hora de decir adiós, es hora de alentar desde afuera. Ojalá que en el futuro estos chicos puedan lograr algo", completó el "Jefecito", el futbolista que sumó 147 partidos con la celeste y blanca, superando a Javier Zanetti, con 142; y a Lionel Messi, con 129.

Lineker y el "doble comando"

El exfutbolista inglés Gary Lineker tiene una participación muy activa en redes sociales. Y así lo demostró en Twitter con un "palito" para la Argentina.

Justo antes del partido de la albiceleste contra Francia, Lineker afirmó que Lionel Messi "es el primer jugador en la historia del Mundial en ser un falso 9 y un falso director técnico" en un equipo.

Messi is the first player in World Cup history to be a false nine and a false coach in the same game.