Jubilados: todavía hay 300.000 juicios con sentencia favorable que la ANSES debe pagar

Aunque la ANSES sigue pagando sentencias firmes de acuerdo a las sumas fijadas en los Presupuestos de cada año, aún hay un stock de más de 300.000 juicios con sentencias de primera y segunda instancia favorables a los jubilados, según informó ANSES a Clarín.

Ese stock no disminuye porque las sentencias que se están pagando -unas 3.000 mensuales- se aproximan a los nuevos juicios que están ingresando en la Justicia. Y buena parte de ese stock está a la espera de un fallo de la Corte Suprema.

Luego del pico de demandas registradas entre 2009 y 2012, con casi en promedio 9.000 mensuales en 2010, los nuevos juicios de los jubilados fueron descendiendo a menos de la mitad. Y en lo que va de 2018 bajaron otro escalón porque suman, en promedio, 3.490 mensuales.

El pico de demandas se produjo como consecuencia de los fallos de la Corte -casos Badaro (2007) y Elliff ( 2009)- que ajustaron por la variación salarial tanto los sueldos que se toman como referencia para calcular el haber inicial como el monto de la jubilación.

No obstante, la ANSES sigue apelando a la Corte los fallos de Cámara -segunda instancia- que ordenan reajustar las jubilaciones con los índices fijados en el caso Elliff.

En total hasta ahora suman unas 10.000 sentencias apeladas pero el universo involucrado abarca a unos 150.000 juicios. Por eso se aguarda que el Alto Tribunal se pronuncie para que ratifique lo resuelto en el caso Elliff, acepte el índice reclamado por ANSES o fije un nuevo criterio.

Con relación al programa de Reparación Histórica (RH) el estado de situación es el siguiente:

- Los jubilados y pensionados que cobran una mejora “anticipada” en sus haberes por el programa de RH y aún no aceptaron la propuesta en la web de la ANSES o todavía no suscribieron el acuerdo tienen plazo hasta el 31 de agosto para completar el trámite. Si no lo realizan antes del 31 de agosto de este año se suspende el reajuste de la RH.

- Este vencimiento del 31 de agosto no alcanza al resto de los jubilados y pensionados que recibieron una propuesta de incremento de sus haberes pero que, para cobrarlo, deben hacer antes el trámite de aceptación y firmar un acuerdo con la ANSES. Tanto los que no iniciaron juicios como los que lo iniciaron, con o sin sentencia firme, tienen plazo hasta julio de 2019.

- Aún falta ofrecer la RH a 45.000 jubilados.

- Casos liquidados acumulados a 06/2018: 1.275.537

- Pendientes de aceptación a 06/2018: 300.000

- Pendientes de aceptación con juicio iniciado: 50.000.

- Los restantes 250.000 no aceptaron pero tampoco iniciaron juicio.

- Población que rechazó la RH y continúa el juicio sin cobrar el reajuste: 9000 casos sobre 300.000

- Haber medio anterior: 11.759,24 pesos.

- Haber medio post RH: 15.946,45 pesos.

- Aumento medio: $4.187 (+36%)

- PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor) otorgadas desde la sanción de la ley: más de 90.000

- Valor de la PUAM: 6.128,34 pesos.