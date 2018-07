Creció 50% la cantidad de trabajadores que tributan Ganancias

Impuestos

02-07-2018 Macri había asegurado en campaña que los trabajadores dejarían de pagar impuesto a las Ganancias, sin embargo, a dos años y medio de Gobierno, creció 50% la cantidad de empleados que tributan

Lejos de cumplir con las promesas de campaña, como sucedió con varios de los mineros o los agroexportadores, Mauricio Macri hizo crecer la cantidad de empleados que tributan el impuesto a las Ganancias. “En mi Gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las Ganancias. Ese es mi compromiso”, decía el por entonces candidato Macri, en 2015.

Luego de dos años de gestión Cambiemos, los que tributan actualmente superan ampliamente los niveles de diciembre de 2015. Incluso aumentó el número de jubilados alcanzados por el tributo.

Según el informe que Marcos Peña dio en la cámara de Senadores el miércoles pasado, en 2015 el total de personas alcanzadas por Ganancias fue, en promedio anual, 1.189.342. Ese número aumentó en los años siguientes y pasó a 1.643.686 en 2016 y a 2.028.369 el año pasado. O sea, 839.027 trabajadores más.

El número se redujo, siempre en base a los datos oficiales presentados por Peña, en lo que va de este año. Durante el primer trimestre, unos 1.879.898 trabajadores tributaron Ganancias. O sea, 690.556 más que hace dos años y medio.

En cuanto a los trabajadores en relación de dependencia, en 2015 tributaron Ganancias 1.071.734 personas, número que se incrementó en 2016, con 1.366.902 y 1.757.008 el año pasado. Este año, durante el primer trimestre, lo pagaron 1.606.493 trabajadores, o sea, unos 534.759 más que hace dos años y medio.

Pese a las promesas, el impuesto no sólo no alcanzó a menos trabajadores que en 2015, sino que golpeó a más y también lo hizo con los jubilados. Según los datos presentados por el Jefe de Gabinete, en 2015 pagaban este impuesto 117.609 jubilados, número que aumentó con fuerza en los años siguientes: 276.784 en 2016 y 271.361 en 2017. En la actualidad lo tributan 273.405, o sea 155.796 jubilados más.

Los números oficiales no presentaron información desagregada por provincia de la cantidad de trabajadores y jubilados que pagan Ganancias, sin embargo, a dos años y medio de Gobierno no sólo no se redujo la cantidad de personas que tributan el impuesto, sino que aumentó.