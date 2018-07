Para quitar presión al dólar, lanzan nueva licitación de Letras del Tesoro en dólares

Finanzas

02-07-2018 Hasta el momento no existen precisiones desde el Tesoro sobre los montos a licitar, los plazos a colocar y la tasa de interés que pagarán

Comienza hoy una nueva semana en la que la atención del mercado estará puesta sobreque tras un nuevo salto quedó a tiro de los $ 30. En busca de contener la devaluación, hoy se anunciará unadel Tesoro, a las cuales se podrá suscribir en pesos, en dólares o con Lebac y que será efectiva a partir del martes. Así lo confirmaron fuentes oficiales, aunqueSe trata de un paso más en la estrategia dey buscade cambio. Entre jueves y viernes de la semana pasada, ely subió hasta casi rozar los $ 30 el viernes y luego moderar el alza para cerrar en $ 29,66. En ese marco, el Banco Central salió ade reservas para contener la devaluación, que se sumaron a la subasta de u$s 150 millones provenientes del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).Cabe recordar que el billeteel último viernes a $ 29,66 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio del mercado . De esta manera, acumuló unen las últimas cuatro ruedas- por coberturas en dólares de inversores privados frente al cierre de mes, los crecientes temores por la aversión global al riesgo y la desconfianza en el rumbo económico del gobierno. En un intento porde la divisa, el Banco Central colocó el último viernes unque sacrificó de sus reservas , aparte de los u$s 150 millones provenientes del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por cuenta y orden del ministerio de Hacienda. La venta de u$s 450 millones por parte de entes oficiales superó a las operaciones genuinas de bancos registrados en el Siopel, que fueron de u$s 349 millones. El volumen operado subió un 45% a u$s 1.017 millones.