Video: sin hinchas ni cámaras, la llegada de Lionel Messi a Barcelona

Actualidad

02-07-2018 Luego de que la selección argentina fuera eliminada del Mundial, "La Pulga" aterrizó en la ciudad catalana y se retiró sin hacer declaraciones a la prensa

Te puede interesar Por qué la deuda pública mundial es una bomba que amenaza con estallar

Luego de la selección argnetina fuera eliminada en octavos del Mundial de Rusia , el capitán del equipo, Lionel Messi, aterrizó en Barcelona (España). Vestido con la indumentaria oficial de la AFA, con gesto adusto y sin hacer declaraciones a la prensa, "La Pulga" pasó por el aeropuerto catalán, donde solo lo esperaba una camioneta negra para llevarlo a su casa.El rostro del delantero del Barcelona decía todo: aún no ha podido digerir el duro golpe que significó quedar afuera del cuarto Mundial de su carrera. La molestia se hizo evidente en el futbolista que disputó los cuatro partidos del elenco de Jorge Sampaoli y que no pudo encontrar su mejor forma. Solo convirtió un gol (ante Nigeria) y erró un penal (ante Islandia). Lo que viene en la carrera de Messi es el inicio de la pretemporada con el Barcelona. Antes, seguramente se tomará un descanso y unas vacaciones junto a su familia. El rosarino, que cumplió 31 años durante su estadía en Rusia , aún no se manifestó respecto de su futuro en la Selección. Su palabra es la más esperada para saber si seguirá jugando en el elenco nacional o si decidirá dar un paso al costado, como ya lo hizo luego de perder la final de la Copa América de Estados Unidos 2016.