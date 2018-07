Nokia anuncia nuevos modelos para la Argentina

Tecnología

02-07-2018 Todos los equipos no tiene software de relleno ("bloatware"), capas ("skins"), cambios en interfaz de usuario o aplicaciones fuera de Android

HMD Global, la empresa dueña de los teléfonos Nokia, anunció este lunes que los modelos Nokia 1 y Nokia 3 ya están a la venta en las grandes tiendas de la Argentina.

Según informó la compañía a iProfesional en un comunicado, el Nokia 1 está disponible en colores azul y rojo a un precio sugerido de $4.399 y el Nokia 3 en color azul a un precio sugerido de $6.499.

El Nokia 1 tiene un procesador de cuatro núcleos, cámara frontal y posterior, conectividad 4G, tarjeta SIM dual, una batería de 2150 mAh removible y una pantalla IPS con ahorro de energía.

Diseñado para dispositivos con 1GB de memoria RAM o menos, el sistema operativo Android Oreo (versión Go) viene con aplicaciones de Google creadas para ejecutarse rápidamente y consumir hasta un 40% menos de datos.

Optimizado para funcionar de manera fluida y ágil, esto incluye la aplicación de búsqueda Google Go, Google Maps Go, YouTube Go y el Asistente de Google para Android (versión Go) para enviar mensajes más fácilmente, realizar llamadas, poner alarmas y hacer más, simplemente usando tu voz.

Todos los smartphones Nokia están pensados sin software de relleno ("bloatware"), capas ("skins"), cambios en interfaz de usuario o aplicaciones innecesarias precargadas en su teléfono, para ofrecer así una experiencia de Android puro.

El Nokia 3 tiene una pantalla de 5 pulgadas IPS completamente laminada sin entrada de aire y Corning Gorilla Glass esculpido. Cuenta con un procesador de cuatro núcleos con 2GB de RAM, lo que permitirá un gran rendimiento, y tecnología LTE 4G para poder disfrutar de streaming sin inconvenientes.

Además, dispone de una cámara trasera de 8MP con flash y autofoco y una cámara delantera de 8MP con autofoco y un ángulo de visión de 84 grados. La empresa no informó el precio sugerido.