Jubilaciones, lo que viene: uno por uno, los cambios que planea el Gobierno para el nuevo régimen previsional

03-07-2018 La comisión para garantizar la futura sustentabilidad del sistema ya comenzó a trabajar. Habrá algunas modificaciones de alto impacto, como la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria, limitar en el tiempo el pago de las pensiones por viudez y cambiar el método de cálculo para el haber inicial

Mientras disputa su gran batalla contra la inflación y el dólar, elno desatiende su otro frente de conflicto: unaque lo ayude a achicar su déficit fiscal estructural.Este tema, que ya estaba en sus preocupaciones desde que se sancionó en 2016 la "reparación histórica", también ha sidocomo unaA diferencia de lo sucedido a fines del año pasado, esta vezdel haber, sino más bien de algo más profundo:En pocas palabras, se definirádeberánpara acceder al beneficio jubilatorio.Por lo pronto, se prevénen rubros tan sensibles como la, sistema deHace poco más de un mes, el Gobierno dispuso la creación del, previsto en la Ley de la Reparación Histórica, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.¿Para qué? Básicamente, con el fin de que enpara una nueva reforma a debatir en elEse Consejo está compuesto por, entre los cuales se encuentrandeEstá presidido por el ministro de Trabajo, Jorge, y en forma alterna por el secretario de Seguridad Social, Juan CarlosAdemás, está integrado porde reconocidoen el ámbito del derecho, de las ciencias sociales y económicas, que participan ad-honorem."Tenemos que discutir una idea, en un ambiente de debate desprovisto de prejuicios y miradas especuladoras en el contexto político", asegura Triaca.El año pasado, una comisión previa estuvo trabajando en diferentes lineamientos, que se sumarían a los que desarrolle el nuevo cuerpo.Ela que elsea "sobre todoy esté basado en, comprobables", indican fuentes a"Hay que preguntarse. Se habla más de financiamiento que de prestaciones", comparte a iProfesional el abogado previsionalista Adrián Tróccoli.Por lo que pudo saber este medio,). Se trata de un beneficio creado dentro de la ley de reparación histórica percibido por quienes no tienen aportes para jubilarse y tampoco cobran otro tipo de sumas.En otro orden, dentro de los proyectos de reforma laboral , el oficialismo planeaEs que confía en queal mercado y que esto ayudará apara pagar jubilaciones, pensiones y demás prestaciones de la Seguridad Social.En cuanto a la, se evalúay, para ello, se hayen carpeta que apuntan al "".En el Gobierno son conscientes de que este tema deberá pasar por el Congreso , y de que ungenerarádentro de los distintos, además de incrementar el malhumor social.Por lo pronto:1.- Para los hombres,de una, sino más bien2.- La ley aprobada a fin del año pasado establece que losdel sector privado -mujeres y varones-a los3.- Recién entonces losa quede retiro4.- En ese caso, tendrán quepor el plazo máximo de, hasta que el. No se trata de una suba legal sino de una opción que le da la ley En el macrismo tienen claro que mantener el" y que deben tomarsepara evitar que el déficit siga escalando hasta niveles insostenibles.Tróccoli afirma aque se analizará unapara quede quienes estánal beneficio.En cambio, "completamente a aquellos que les", asegura.De esta manera:- Quienes estén, podrían jubilarse- A los que les, se le extendería- Y asíhasta llegar a losDe este modo, se evitará que los alcanzados por los cambios no sufran el impacto en el corto plazo."En la, lasse jubilan a los, peronecesarios a esa edad", señala Tróccoli."En el caso de los, la situación está un poco mejor, ya que elal alcanzar los", completa.Otro tema que se entremezclará en la discusión es el de laspara completar los, ya que muy pocos logran cumplir con los requisitos.La diferenciación que se hace actualmente no se debe a una cuestión sexista, sino que es unpor el trabajo no remunerado en suSe estipula que destina un promedio de, brecha que se va acortando a edades más bajas.Por lo pronto,entre ambos, pero no a la equiparación.Esto, producto de quetiene una, por lo que ella prestación duranteOtro de los temas clave es el de la. Al respecto, se baraja la idea deal sistema de compensaciones delPor ejemplo, que a una persona que enviuda a los 35 años y que estuvo 10 años casada, se le pague la prestación por ese tiempo (para luego perder el beneficio).Sobre este punto, Tróccoli asegura que se trata de "un", ya quepagarle unapor elsi no vuelve a contraer nupcias.Además, se apunta aque perciben pensiones por el¿Hasta cuándo?, siguiendo los lineamientos del(para ello debe acreditar que estudia).Por otro lado, se impondrá unde lay la. En este sentido, se manejan- Quese cobre la del(por lo general, la jubilación)- Que valide lay unLo que sí es un hecho es que en lapara un único beneficiario.Otro punto que genera polémica refiere a laa considerar para elen lugar de los 10 actuales.Sin embargo, el problema es que "en un contexto inflacionario, como el que suele tener constantemente el país, esto derivará en que el ingreso sea menor", indica Tróccoli.No es menor laporen los tribunales de la, si bien tiene en claro que cualquier tipo de norma que se dicte va a ser judicializable.En la actualidad, de las personas con aportes le hizo unEl principio dees otro punto en discusión. ¿Qué significa? Como la jubilación es consecuencia de la remuneración percibida por un trabajo, una vez que este cesa el beneficio debe permitir elde una aquel que se tenía enSon varios los que pretendende las, que sí establecía ladelEste último estaba íntimamente vinculado con laso las- categorías autónomas - en su caso,por el beneficiario durante suSe discutirápara evitar otro caso como el famoso "Sergia", en el que un hombre pidió el cambio de sexo para jubilarse antes.En otro orden, se estudian distintos. Es decir, el de aquellas actividades que pueden derivar enu otras que se desarrollan con algún grado de disminución física, tales como ceguera o minusvalía.En la, pueden obtenerse el beneficio a los. La idea es analizar cada una de ellas y, en algunos casos,, ya que el Gobierno cree que laspermiteno dar por terminada laSobre este punto, Tróccoli afirma que deberá analizarse cada situación en particular, para evitar perjuicios a los trabajadores que estén cerca de obtener el beneficio y fueron efectivamente afectados por las viejas tecnologías.