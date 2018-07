¿Cómo puedo descubrir si un desconocido me tiene de contacto en WhatsApp?

Tecnología

03-07-2018 Los pasos son sencillos y no se necesita descargar ninguna aplicación extra. Es útil para segregar ex parejas o compañeros de trabajo

Te puede interesar WhatsApp: cómo ocultar las fotos comprometidas o inapropiadas

"¿Quiénes me tendrán entre sus contactos desin que lo sepa'" Está pregunta tiene su razón, porque es posible que siga apareciendo entre los contactos de su ex pareja o compañeros de trabajo. Se puede saber quiénes lo tienen entre sus contactos de WhatsApp.y no se necesita descargar ninguna aplicación extra.Primero, hay que abrir WhatsApp y posicionarse en el "" (el ícono de los tres puntos). Luego, seleccionar la opción "". Esta opción ayuda a enviar un mensaje a todas las personas que lo tienen añadido; cuando lo abra, le aparecerá una lista y verá algunos de los números que no tienen nombre porque no están en su agenda. Esos números son justamente de las personas que lo tienen agregado, pero no usted a ellas. Para saber qué personas están detrás de esos números telefónicos, solamente copie y pegue en el buscador depara dar con su perfil, o bien, envíe un mensaje para saber quiénes son.