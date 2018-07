Spotify presentó su versión Lite para móviles de poca capacidad

Tecnología

03-07-2018 Ocupa sólo 15 MB, y consume menos datos porque baja la calidad de la música. Además, permite determinar un límite mensual de consumo

, el gigante de la música en streaming , decidió seguir los pasos de, y presentó su versión “light” para teléfonos con poco espacio y rendimiento. Spotify Lite no ocupa 100 MB como su hermano mayor sino sólo, y consume menos datos porque baja la calidad de la música. Además, permite determinar un límite mensual de cuántos MB se quieren consumir con la aplicación . En cuanto a la interfaz, hay pequeños cambios quepara ahorrar espacio y datos, pero la plataforma resulta familiar. El gran “recorte” está en las funciones:para escucharla fuera de línea ni elegir canciones concretas para escuchar, sino que se reproducen de manera aleatoria. Tampoco hay opción de audio en alta calidad, no hay listas de temas y no se puede compartir música con dispositivos de terceros o reproductores multimedia como. La nueva aplicación no está pensada para los usuarios premium que pagan por el servicio, sino para los que usan cuentas gratuitas. Ya está disponible para, aunque limitada regionalmente a Brasil. Sin embargo, se puede descargar el APK Mirror.