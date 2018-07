Mirtha Legrand, durísima con el Gobierno: "Así no se puede continuar"

Recreo

03-07-2018 La conductora aseguró que seguirá apoyando a Cambiemos y que no quiere "que vuelvan los kirchneristas". Y dio su visión sobre cómo evolucionará el dólar

La conductora Mirtha Legrand se mostró muycon lade Cambiemos, a quienpara que gane en las Presidenciales de 2015, y disparó: "Así no se puede continuar". La "Chiqui" fuedurante los premiospor susal frente del programa. A la salida de la ceremonia, analizó la situación actual y recomendó sobre el: " Creo que, así que apúrense a comprar" "No compro dólares, no voy a decir en este momento de qué forma ahorro el dinero. Pero. Apoyé mucho a este Gobierno, pero así no se puede continuar", señalóNo obstante, la diva de los almuerzos remarcó que sigue "Macri" y aseguró que. "Pero queporque va a estar difícil. Lo voy a seguir apoyando, lo que yo", agregó. En este sentido, aseguró que hay que, empezando por el "todo el" de ministros. Y se refirió a las polémicassobre el aborto que realizó la vicepresidenta, Gabriela. "Cuando uno es un personaje tan importante haque se dicen", sentenció Legrand.