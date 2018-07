"Índice YPF": cómo es el plan del Gobierno para controlar el precio de la nafta y gasoil sin aplicar regulaciones en el sector

Negocios

04-07-2018 Desde el Ministerio de Energía buscan transmitir a inversores que el Estado no va a tener injerencia en el sector de los combustibles. Sin embargo, si el mercado estaría liberado, los precios deberían subir cerca del 30% para ponerse al día con la devaluación y el alza del crudo. ¿Qué plan aplicará?

Con estas palabras, el funcionario da su visión sobre el futuro del mercado de los hidrocarburos y combustibles Los dichos del flamante ministro de Energía guardancon lospor su antecesor, Juan José, con las productoras y refinadoras antes de ser despedido del cargo.A mediados de-y sin saber que sería su última medida- elfirmado con petroleras, a principios de ese mismo mes, por el quehasta julio.Lo hizoque tendría el alza delen el mundo y laen el plano local 1.-(uno en junio y otro este mes) que ya se han aplicado y que oscilaron entre el 5% y 8%2.- Tambiéna los nuevos precios la suba del(ITC) -del 6,7%- que ya estaba prevista en la reforma tributaria3.- Permitió que las productoras de petróleo tengan un(u$s69.75) que el internacional (u$s77)4.- Les prometió a todas unapor "bancarse" lade los mayores(crudo y dólar) a los precios finales de los combustibles (que hubiese sido del 30% si el mercado estuviese realmente liberado) Aranguren se fue y llegó, quien dio pory se muestra reacio a negociar uno nuevo.Por el contrario, da a entender abiertamente (incluso con declaraciones a medios internacionales, como la agencia Bloomberg) quede los combustibles que el propio Mauricio Macri anunciara en diciembre.De este modo, trató dedel exterior, quela aplicación depara esta rama de actividad que hanlaslocales, comoTal es así que en las últimas semanas, losque cotizan en la Bolsa de Nueva Yorkde su precio: hoy día, contra los u$s26 registrados en su pico máximo.Incluso, es un valor que ya se ubica en unal que tenía cuando el. Más aun, su "market cap" se ha reducido en casi $25.000 millones en pocas semanas, pese a que el país haya ascendido a categoría emergente.Eles claro: debe llevara losEn este marco, aprovechó la entrevista con la agencia norteamericana de noticias para confirmar que lasde sus combustibles ni intervencionismo estatal.También aseguró quede petróleoque la cotización del crudo en los mercados extranjeros.Son todas señales que buscanfronteras afuera. Un mensaje similar al de su par en el Gabinete, Nicolás Dujovne, quien les recalcó a financistas internacionales -vía teleconferencia- que Argentina cumplirá con los compromisos asumidos y con la letra del acuerdo con el FMI.también(o el gobierno de Macri)".Las petroleras, acostumbradas a leer entrelíneas, interpretan sus palabras como parte de unaa los, teniendo en cuenta que varias de lasque operan localmente sonpor gruposEntre ellas,, o(cuyo capital es compartido por la familia argentina Bulgheroni, el holding chino CNOOC y la británica BP), Techint, a través de, y, creada por el ex CEO de YPF , Miguel Galuccio.El jugador deen el plano local es, ya que controla elSu protagonismo hace que el resto de las firmas tengan la sensación de quebajo el amparo de laEs decir, que apostará a que lasque tome el directorio deen materia de preciosdeban serEs decir, que elresto de los, de modo tal de queen los surtidores y, a su vez, que las productoras obtengan ingresos razonables para negociar con las refinadoras.En el sector hay consenso de que la situación actual impide el traslado del supuesto atraso del 30% que muestran las naftas. Y que tampoco es posible elevar el crudo local de u$s68 a cerca de u$s80, tal como cotiza en las pizarras internacionales.Iguacel apostará al "". Es decir, a que ella estrategia que adopte laDe este modo, se asegurará dedel Estado.Desde YPF aseguran no haber recibido orden alguna por parte de Iguacel para aplicar los últimos aumentos del 3% en la súper y del 8% en la premium. Y agregan que, históricamente,pero tomando sus propias decisiones comerciales."El Gobierno no nos impone los porcentajes que tenemos que aplicar", señalan afuentes de la firma. Indican, además, que lassobre cuánto puede absorber el consumidor, estrategias inversoras y teniendo en cuenta la situación económica del país."En función de esos parámetros analizamos los aumentos", agregan, al tiempo que informan que, después de mucho tiempo, sus naftas vuelven a ser las más baratas del mercado.Admiten tener algunaspara retocar menos los precios, si bien rechazan que cumplan con el rol de ser el "mecanismo" regulador del Estado.Sin embargo, elde avanzar con, tanto en combustibles como en el barril, teniendo en cuenta que la estatal lo vende a u$s68."Está claro que YPF no tiene los precios que debería por su situación de negocios actual, por haber sido castigada su acción en el exterior y por los costos, que se han incrementado mucho con la devaluación", sostienen en una de las compañías líderes.Desde otra petrolera coinciden con la mirada de Iguacel, en el sentido de quesiguiendo"Con sus discursos, elextranjeros que respetará los contratos y quea los aumentos, pero", indica la fuente.Y completa: "Nuestro sector se maneja con, que sona las que hubiesen correspondido si se trasladaba lay del barril".Hay coincidencias también que el corto y mediano plazo vendrá plagado de incertidumbre. Los ejecutivos de las petroleras privadas sólo tienen una certeza: por consejo de Iguacel, elAdemás, que losserán producto de negociaciones quepueda lograr para tener susen surtidores y en el crudo, pero siempre,de los de"Laserá laa la industria hacia uno u otro lugar. Los incrementos en combustibles y en el crudo reflejarán aquello que el Gobierno esté dispuesto a aceptar", dicen los empresarios.Para los ejecutivos de negocios, la fórmula elegida porpor la que "cada uno puede hacer lo que quiere o necesite".Más bien, creen que eldetrás de las políticas comerciales de la, que es controlada por el Estado."Esen lo que resta del año parade los costos del sector", agregan.Por eso,, sino que estarán cómodos aplicando retoques parecidos a los de la firma líder.En este marco,podránel incremento de(dólar, crudo, biocombustibles, impuestos) si no pueden superar los porcentajes de entre el 5% y el 8% que parece haber elegido YPF En el pacto, ahora eliminado por Iguacel, si el alza de gastos superaba el aumento avalado por el Gobierno, este se comprometía a que las refinadoras recuperen la diferencia vía una cuenta compensadora. Pero lo cierto es que esta iniciativa tampoco tiene el aval del Iguacel.En lo que va del año, las naftas subieron casi 20%, para una inflación acumulada del 12% en el primer semestre, y que apunta a ubicarse por encima del 30% para todo el 2018.