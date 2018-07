La dura crítica de Axel Kicillof a Dujovne por la corrida del dólar

Politica

03-07-2018 El diputado kirchnerista cuestionó la habilidad del Gobierno para manejar la crisis cambiaria. Cuál fue la respuesta del ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás, se presentó este martes en el Senado para responder sobre el acuerdo con el FMI y el rumbo económico ante una comisión bicameral. Durante la reunión tuvo cruces con, entre los que se destacó un tenso ida y vuelta con el diputado y ex ministro de Economía,Kicillof cuestionó el manejo oficialista de la crisis cambiara al decir que el Gobierno ". En ese sentido, le preguntó al ministro Dujovne cuál es el tipo de cambio que el Gobierno quiere, "porque el mercado no lo sabe, nadie lo sabe,"."En los dos meses de corrida el tipo de cambio pasó de $20 a $29.y la tasa de las Lebac aumentó considerablemente. Explíqueme Ministro, porque en una corrida o uno devalúa para no gastar reservas, o pone reservas para no devaluar, o sube la tasa para no devaluar ni gastar reservas. Pero es la primera vez en mi vida que veo que", lanzó Kicillof. "¿Si piensan que el tipo de cambio es $29 para qué perdieron u$s20.000 millones?", agregó. Por su parte, Dujovne comenzó a contestar: "Nosotros elegimos un"."Hubo undesde diciembre del año pasado. Pero si miramos ese movimiento entre 2011 y 2015, el peso se fue de $4 a $9,75. Y si se tiene en cuenta el cambio que se podía comprar efectivamente, o sea el paralelo, el dólar estaba $15. O sea que el tipo de cambio se multiplicó cuatro veces en ese período, período", continuó argumentando. "En ese lapso las reservas cayeron $22.000 millones", agregó, antes de proponer que "la manera genuina de disminuir vulnerabilidad externa es bajar el déficit fiscal".