Carrió pidió que la gente deje propina y un mozo la escrachó: "Me dejó solo $5 y algunas monedas"

Politica

04-07-2018 Luego de que la diputada planteara que la clase media debe hacer un "esfuerzo solidario" y "dar propinas", un mozo de La Plata contó su mala experiencia con la legisladora cuando le tocó atenderla

La diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió, dio un polémico consejo para paliar la recesión: que la clase media y media alta dé propinas y changas".

Lo dijo durante una entrevista en TN, donde también pidió que "apaguen el televisor" porque, según dijo, incluso los periodistas que votaron a Cambiemos están pesimistas. "Yo veo un clima hecho a propósito y un Gobierno que está metido en el microclima", señaló y comparó los noticieros con una telenovela venezolana "que se repite".

"Yo sé que hay una desesperanza y que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, es que dé propinas", afirmó. "Hay más de 2 o 3 millones de pesronas que viven de eso", explicó.

Te puede interesar Encuestómetro: cómo vienen las mediciones de Macri y Cristina según una consultora

Pero parece que la líder de la Coalición Cívica pide a un sector de la sociedad acciones que ella misma no hace.

Según un mozo de la ciudad de La Plata "Lilita" le dejó solo $5 de propina cuando le llevó una factura por el consumo de una merienda que costó $300. En la Argentina, se acostumbra a darle a quien atendió el 10% del total gastado.

"Hace un año y medio atendí a la señora Carrió y recuerdo que no se comportó muy bien con el tema de la propina", contó Franco, un mozo de un bar Drack, en declaraciones radiales. ""Ella hizo un buen gasto y me dejó solo $5 y algunas monedas. Me sentía bastante indignado en el momento”, aseguró.

En aquella ocasión, el gasto de la diputada fue de alrededor de $300, lo que hubiese justificado una propina de al menos 30 pesos. Según lo relatado por el mozo, Carrió había consumido una merienda completa junto a otras cinco personas.