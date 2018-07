Aranguren defendió su gestión en Energía y dijo que sintió "sorpresa y decepción" por su desplazamiento

Politica

"Desde mi punto de vista, ser ministroal cual se pueda renunciar, es un deber, es una obligación, es una responsabilidad, que, en este caso, el presidente Mauricio Macri decidió que". Con estas palabras se refirió Juan José Aranguren a su salida del Gobierno . El ex ministro de Energía y Minería reconoció que vivió su desplazamiento "con un poco de decepción". "El presidente consideró que era conveniente queque llevará a cabo la política energética", explicó, al referirse a la designación de Javier Iguacel como su reemplazo al frente de la cartera de Energía.Respecto a los motivos que él cree que llevaron al Presidente a pedirle que diera un paso al costado, Aranguren reconoció: "Mi estilo de conducción dentro del Ministerio de Energía y Minería a lo mejora los allegados al Gobierno ". En una entrevista en LN+, el ex funcionario defendió las medidas y equipo durante los últimos años. Expresó orgullo al "hacer lo que había que hacer, conocer a un, implementar cosas que son muy relevantes: el imperio de la ley, las revisiones tarifarías, el desarrollo de gas no convencional a partir de". Respecto de las cosas que considerade la gestión pública, el ex presidente de Shell Argentina remarcó: "La hipocresía política es lo más ingrato, que alguno piense en su electorado y que lo que se debe hacer puede posponerse hasta la próxima elección; los tiempos no son iguales en la parte política que en la parte técnica".