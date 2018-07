Facebook quiere usar inteligencia artificial parar frenar las “fake news”

Tecnología

04-07-2018 Los planes de la red social con la compra de la empresa londinense podrían ser que la adquirida desarrolle tecnología para luchar contra noticias falsas

está interesado en comprar la empresa londinense, una “start-up” que ha construido tecnología de procesamiento natural del lenguaje () para ayudar a las máquinas a responder preguntas basadas en información obtenida a través de documentos, según informó el diario digital TechCrunch. Los planes de Facebook con la compra de la empresa londinense podrían ser que el equipo de Bloomsbury AI ayudase a desarrollar tecnología para luchar contra las noticias falsas –conocidas como “fake news”– así como resolver problemas en aspectos relacionados con la moderación. Otro de los factores que podría motivar la compra es el hecho de que la empresa se encuentre en la capital del, donde Facebook siempre ha querido tener presencia de equipos de inteligencia artificial.Aunque Facebook no ha confirmado la compra, la empresa depodría pagar entre 23 millones y 30 millones de dólares para adquirir Bloomsbury AI, en un acuerdo que podría ser una mezcla entre efectivo y acciones. Un escenario posible es que los inversores de la “start-up” reciban alrededor dey que los fundadores de la empresa se queden con los, pagados en acciones de Facebook . Al parecer la “start-up” tiene un muy buen equipo de investigadores, pero en lo referente a productos, Bloomsbury AI solo ha creado una interfaz de programación de aplicaciones (API) llamadaque contesta preguntas formuladas por el usuario cuya respuesta se puede encontrar en el texto de la página web o del documento en cuestión. Bloomsbury AI fue fundada por, exalumno de Entrepreneur First (EF); por Luis Ulloa, ganador del premio CTO y por Sebastian Riedel, profesor asociado en la University College of London (UCL), y cuenta con el respaldo económico de EF, Fly Venture, IQ Capital y la Fundación Tecnológica de la UCL, entre otras.