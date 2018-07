Hallan muerto al hijo de Tina Turner en extrañas circunstancias y sospechan de suicidio

Actualidad

04-07-2018 Craig Raymond Turner, de 59 años, falleció de un disparo en su casa en Studio City, California el martes al mediodía

Craig Raymond Turner, el hijo mayor de Tina Turner, apareció muerto el martes en su casa en Studio City, un distrito al noroeste de Los Ángeles (Estados Unidos).

La víctima, de 59 años, fue hallada en su domicilio por las autoridades, que llegaron a la residencia a mediodía y que declararon muerto a Turner a las 12.38 del mediodía.

Según declaró a The Hollywood Reporter, Ed Winter, jefe asistente de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, la víctima se suicidó de un disparo, aunque falta aún por completar la autopsia.

Según informa Variety, Craig Raymond Turner trabajaba como agente inmobiliario en el Valle de San Fernando, y pertenecía a las asociaciones de agentes inmobiliarios de California y Estados Unidos.

Te puede interesar Hallan muerta a Inés Zorreguieta, la hermana menor de la reina de Holanda: investigan si fue suicidio

El suceso se produjo apenas unas horas antes de que Tina Turner asistiera a un desfile de Giorgio Armani en la Alta Costura de París, adonde viajó desde su residencia en Suiza, donde vive desde 1995 con su marido, el alemán Erwin Bach. Turner renunció a la nacionalidad estadounidense en 2013.

Tina Turner dio a luz a su hijo Craig en 1959, fruto de una relación con el saxofonista Raymond Hill, que tocaba en Kings of Rhythm, la banda del que acabaría siendo marido de Tina, Ike Turner.

Ella tenía 18 años cuando nació Craig, adoptado posteriormente por Ike cuando se casó con Tina en 1962. En su infancia, Craig fue testigo de los abusos a los que fue sometida su madre por parte de Ike, una situación que llevó a Tina a intentar suicidarse, pero también víctima de la violencia de su padrastro.

En mayo de 2005, Tina Turner reveló en el programa de Oprah Winfrey que su exmarido, Ike Turner, no solo abusó de ella, sino también de su hijo Craig, quien "era un niño muy emocional", según informa People.

"Él siempre tenía la mirada triste", reveló Turner sobre la actitud de su hijo ante los maltratos. La cantante, que nunca ha rehuido hablar de la experiencia por la que pasó con su exmarido, del que se divorció en 1978 y falleció en 2007, añadió: "Un día, cuando Ike estaba peleando conmigo, Craig llamó a la puerta y dijo 'mamá, ¿estás bien?' Pensé 'por favor, no me pegues en casa, no quiero que lo escuchen mis hijos".