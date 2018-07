El dólar minorista opera en alza a $28,73 para la venta en la City porteña

Finanzas

04-07-2018 Por su parte, en el mercado bursátil predominan las bajas en una rueda con escasa actividad debido al feriado por el Día de la Independencia en EE.UU.

Tras comenzar la semana con dos ruedas a la baja, este miércoles volvío a subir el dólar, en un contexto de bajo volumen operado por la falta de referencia de precio que hubo en el mercado por el feriado en Estados Unidos al festejarse su Día de la Independencia.



En el segmento mayorista, la cotización escaló a $28,07, es decir, 27 centavos más respecto al cierre anterior. Y se mantuvo por debajo del valor máximo histórico alcanzado el viernes pasado de $28,85.

Al respecto, el analista Gustavo Quintana afirmó que "Por el feriado de la fecha en los EE.UU. el grueso de las operaciones fueron pactadas para liquidar a partir de mañana".



El Banco Central efectuó la subasta diaria de u$s100 millones, por cuenta del Ministerio de Hacienda, a un precio promedio de corte que se ubicó en $28,02, siendo el mínimo valor adjudicado a $28.

En cuanto a lo que marcan las pizarras de la City porteña, con un promedio de $28,73, la del Banco Nación ofrece la divisa a $28,50, mientras que el Ciudad lo hace a $28.70, el BBVA Francés a $28,75 y el Galicia a 29,10.

Por el lado del mercado informal, el blue se mantiene por encima de los $29,10 por lo que se ubica unos treinta centavos por encima del precio promedio minorista oficial.

De esta manera, busca recuperar posiciones luego de la caìda registrada ayer, a partir del apretón monetario que impulsó el BCRA, mediante la suba de encajes bancarios, la subasta de divisas provenientes del FMI, suba de tasas de interés de las Lebac y la licitación de Letes, finalmente prorrogada para este jueves.



Cabe recordar que el BCRA determinó el lunes la suba de encajes en pesos a los bancos en 3 puntos porcentuales, para ubicarlos en el nivel del 26% de todas las tenencias en pesos. Algo que generó que las entidades deban deshacer posiciones de Lebac para incrementar sus posiciones en moneda nacional y cumplir así con la nueva normativa del BCRA.

Además, también subieron hasta el 65% anual las tasas de interés en el mercado secundario de Lebac, algo también fomentado para favorecer el canje lanzado de estas Letras del Central por Letras del Tesoro de la Nación en dólares (Letes), con vencimiento al 26 de julio de 2019, licitación que se realizará el jueves.

En tal sentido, otro analista que prefirió el "off the record" le confió a iProfesional que "la caída de las cotizaciones del billete estadounidense no implica para nada un nuevo escenario, pues ante una oferta que no reaciona, seguimos teniendo un mercado comprador".



El Ministerio de Hacienda y Finanzas presentó los lineamientos del proyecto económico que pretende el Ejecutivo para el Presupuesto 2019, donde marca que el dólar, siguiendo lo pautado con el Fondo, el precio para el año que viene será establecido "libremente por el mercado".

La Bolsa

La bolsa porteña opera con una leve baja en la rueda del miércoles, en un mercado afectado por la escasez de negocios debido al feriado que mantiene cerrados los mercados financieros en Estados Unidos.

El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires retrocede un 0,9% y cae por debajo de los 27.000 puntos, luego de haber subido cerca del 7% en la rueda anterior.

Entre las principales bajas se destacan los papeles de Edenor y Loma Negra, que retroceden un 3,5% y 3,2%, respectivamente, al igual que TGN, que pierde el 2,5%.

En cuanto a los tìtulos pùblicos, entre los más negociados se destaca el avance del Discount en dólares, con el 1% y del Bonar 2020, que avanza el 0,9 por ciento.