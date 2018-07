Sin referencia por feriado en EE.UU. y con pocos negocios, el dólar minorista operó al alza: cotizó a $28,78 promedio

Finanzas

04-07-2018 Por el festejo del Día de la Independencia en Estados Unidos, no hubo valor de referencia del billete este miércoles, cayó 57% el volumen total operado a nivel local y muchas operaciones pasaron para el jueves. El mayorista subió 27 centavos para cerrar a $28,07. En la Bolsa, el Merval escaló 2,3%

Tras comenzar la semana con dos ruedas a la baja, este miércoles volvío a subir el dólar, en un contexto de bajo volumen operado por la falta de referencia de precio que hubo en el mercado por el feriado en Estados Unidos al festejarse su Día de la Independencia.



De hecho, esto generó que el volumen total operado se desplome 57% en la jornada, respecto a la previa, al registrarse u$s324,8 millones.



En el segmento mayorista, la cotización escaló a $28,07, es decir, 27 centavos más respecto al cierre anterior. Y se mantuvo por debajo del valor máximo histórico alcanzado el viernes pasado de $28,85.

Al respecto, el analista Gustavo Quintana afirmó que "Por el feriado de la fecha en los EE.UU. el grueso de las operaciones fueron pactadas para liquidar a partir de mañana".



El Banco Central efectuó la subasta diaria de u$s100 millones, por cuenta del Ministerio de Hacienda, a un precio promedio de corte que se ubicó en $28,02, siendo el mínimo valor adjudicado a $28.

En cuanto a lo que marcan las pizarras de la City porteña para el segmento minorista, el precio promedio al público fue $28,73, por lo que avanzó 11 centavos respecto al martes.



En el Banco Nación la cotización de la divisa ascendió 30 centavos para ubicarse a $27,60 para la compra y $28,60 para la venta.



El valor máximo encontrado en la City para el billete estadounidense en ventanillas fue de $29 en el Galicia, seguido por los $28,90 en ICBC, Itaú y Macro.

Por el lado del mercado informal, el blue cayó cinco centavos a $28,95 por lo que se ubica unos 17 centavos por encima del precio promedio minorista oficial.

De esta manera, busca recuperar posiciones luego de la caìda registrada ayer, a partir del apretón monetario que impulsó el BCRA, mediante la suba de encajes bancarios, la subasta de divisas provenientes del FMI, suba de tasas de interés de las Lebac y la licitación de Letes, finalmente prorrogada para este jueves.



Cabe recordar que el BCRA determinó el lunes la suba de encajes en pesos a los bancos en 3 puntos porcentuales, para ubicarlos en el nivel del 26% de todas las tenencias en pesos. Algo que generó que las entidades deban deshacer posiciones de Lebac para incrementar sus posiciones en moneda nacional y cumplir así con la nueva normativa del BCRA.

Además, el martes subieron hasta el 65% anual las tasas de interés en el mercado secundario de Lebac, algo también fomentado para favorecer el canje lanzado de estas Letras del Central por Letras del Tesoro de la Nación en dólares (Letes), con vencimiento al 26 de julio de 2019, licitación que se realizará el jueves.



Al respecto, este miércoles en el mercado secundario de Lebac hubo bajas en los rendimientos, y en el plazo de 14 días la tasa de interés se ubicó a 56% y a 105 días al 49% anual. En una plaza en la que en total se operó un equivalente en pesos de u$s235 millones.

En tal sentido, otro analista que prefirió el "off the record" le confió a iProfesional que "la caída de las cotizaciones del billete estadounidense no implica para nada un nuevo escenario, pues ante una oferta que no reaciona, seguimos teniendo un mercado comprador".



El Ministerio de Hacienda y Finanzas presentó los lineamientos del proyecto económico que pretende el Ejecutivo para el Presupuesto 2019, donde marca que el dólar, siguiendo lo pautado con el Fondo, el precio para el año que viene será establecido "libremente por el mercado".



En el mercado de futuros de la divisa norteamericana, en el Rofex se operaron apenas u$s227 millones, por el feriado en Estados Unidos, de los cuales el 70% se pactó entre julio y agosto con precios finales a $29,06 y $30,13, respectivamente, con tasas de 47,7% y 46,1% anual.



En general, "los futuros mostraron bajas de poco más de cinco centavos, acomodando las tasas de cobertura, que también bajaron, y que no acompañaron la recuperación del spot", dijo el operador Fernando Izzo de ABC Cambios.



Para fin de año, las posiciones a diciembre se negociaron a $34,25. Un valor que se ubica bastante por encima de las proyecciones de los economistas.



El martes el Banco Central publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta en la que consulta a un grupo de analistas, con el fin de informar las estimaciones de distintas variables claves para la economía, en el que consideraron que el tipo de cambio finalizaría en julio a $28,5 en la plaza mayorista, unos tres pesos más que lo proyectado el mes pasado para el mismo período.

Y para fin de año, el informe estima un dólar a $30,3, por lo que la devaluación proyectada para todo el 2018 sería de 62,5 por ciento.

La Bolsa

La Bolsa porteña operó al alza en la rueda del miércoles, en una plaza afectada por la escasez de negocios debido al feriado que mantuvo cerrados los mercados financieros en Estados Unidos. De hecho, el volumen total operado fue alrededor de la mitad del negociado en la previa.

El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires avanzó 2,3% y ascendió a 27.700 puntos, luego de haber subido cerca del 7% en la rueda anterior.

Entre las principales alzas se destacaron los papeles de Transener (6,1%), seguidos por los de Distribuidora de Gas Cuyana (5,7%), Petrobras (5,5%) y Metrogas, que escalaron 5,2 por ciento.



En todo el mes el Merval acumula un positivo de 6,6%, mientras que en todo el 2018 arrastra pérdidas de 7,8 por ciento.

En cuanto a los tìtulos públicos, entre los más negociados se destacó el avance del Provincia de Buenos Aires al 2025, que subió 2,9%, seguido por el Bonar 2037 (1,6%) y el Bonar 2027, que avanzó 1,5 por ciento.