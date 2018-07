Cómo abrir una botella de cerveza con otra botella de cerveza

Recreo

04-07-2018 Cuando no hay abridores a disposición existe una forma ingeniosa de destapar una botella. Es necesario tener otra cerca. Cómo es el truco, paso a paso

Las botellas de cerveza se pueden abrir de las formas más variadas si no hay un destapador a mano. Encendores, cubiertos y hasta las muelas pueden usarse para poder desbloquear el acceso a la bebida. En distintas partes del mundo circula un truco muy útil cuando no hay ninguno de aquellos elementos cerca y no se quieren arriesgar los dientes: consiste en abrir una cerveza con otra cerveza.

El truco no puede ser más sencillo. Simplemente se da vuelta la botella que va a hacer de abridor y se encaja la “chapita” con la de la cerveza que se desea abrir. Luego, lo de siempre: hacer "palanca" suave pero firme.

Como todo truco, requiere un poco de práctica hasta tenerlo “aceitado” para aplicarlo delante de amigos o amigas.

Por cierto, cuando solo queda una botella, se puede usar la chapa de la primera botella parta abrir otras del mismo modo: es decir, haciendo “palanca”.