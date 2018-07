Furcio insólito de Carrió: pidió mantener "las propinas y las coimas"

Politica

04-07-2018 La diputada estrella de Cambiemos quiso insistir en su pedido a la clase media para que no recorte sus gastos. Abucheos y burlas en la Cámara de Diputados

En plena sesión de la Cámara de Diputados, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ratificó su pedido a las clases medias para que no suspendan las "propinas" en "momentos de crisis", pero cometió un furcio insólito al agregar que también "es necesario que se mantengan las coimas".

"Quiero aclarar cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y las coimas", arrancó la diputada, que ni bien mencionó la palabra "coima" se convirtió en blanco de burlas y abucheos por parte de la oposición reunida en el recinto.

Inmediatamente, Carrió cayó en la cuenta del desliz, que definió como un "lapsus".

"Lo miré a usted (Agustín) Rossi, me acordé de su hermano y me vino el lapsus de las coimas", corrigió Carrió, en referencia al presidente del bloque kirchnerista.

Luego volvió sobre su planteo para que los sectores medios no dejen de colaborar con propinas en momentos de vacas flacas, y explotó contra el "progresismo estúpido" que a su entender "no sabe lo que son los pobres".







"En otras crisis sociales no me llamaban como me están llamando cartoneros. Los cartoneros, las manicuras trabajan. Gente que corta el pasto trabaja. Es necesario que las clases medias no supriman ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis ¡El progresismo estúpido no sabe lo que son los pobres!", estalló.

Con aire diplomático, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, salió al rescate de Carrió, al sostener que le parecía "impropio que cuando una diputada habla, la abucheemos".

"Le pido que tengamos consideración a nuestra propia investidura. No puede ser que un diputada salga de acá y diga que no puede hablar", protestó.

A continuación volvió a pedir la palabra Carrió para plantear una cuestión de privilegio "en relación a la afectación del principio de la palabra", algo que, según dijo, no le había sucedido "nunca en 22 años de ejercicio del mandato de diputado nacional".

"Si para decir tres palabras no se puede hablar, esto es violencia", resaltó la chaqueña, que aprovechó para solicitar un cambio en el reglamento para que las votaciones durante las sesiones no se extiendan hasta la madrugada.

"Tenemos que cambiar el reglamento de esta Cámara. No se puede tratar a las 4 o 5 de la mañana un proyecto simplemente porque no entendemos nada. No hay lucidez, no todos tenemos la misma edad.

Hay que cambiar el reglamento para tratar el objetivo y después que quede hablando el que quiera. No hay una sola televisión porque si no yo lo justifico. Nos tienen cautivos, cansados", se quejó.

Al cruce de Carrió salió el diputado del Frente para la Victoria Leopoldo Moreau, quien rechazó que los legisladores sean "público cautivo".

"Somos ciudadanos que hacemos política y como tales tenemos derecho a expresarnos a las 8, a las 4, a las 6 de la mañana", replicó.

"Además hacerlo en el marco de un reglamento que la diputada tiene la costumbre de no respetar. Ella aparece a la hora en que cree que se van a prender las cámaras de televisión, aunque estén en el desarrollo de un proceso de votación como el caso de la ley de interrupción del embarazo", espetó Moreau.