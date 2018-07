Curutchet: "Sumamos un nuevo cliente por minuto a las plataformas online"

Finanzas

04-07-2018 El presidente de Banco Provincia estuvo en el Global Financial Services Industry 2018 Summit de Londres y habló sobre el futuro de los bancos

Juant, el presidente departicipó de la cumbre Global Financial Services Industry 2018, que se llevó a cabo en Londres. En este marco analizó el futuro de la industria y las perspectivas de la entidad que conduce.El encuentro estuvo destinado a analizar “” y contó con la participación de expertos y directivos de entidades financieras de todo el mundo como David McKay, presidente y CEO del Royal Bank of Canada; y Bruce Carnegie-Brown, Chairman de Lloyd’s of London, detalla Forbes Argentina. Por su parte, Curutchet analizó “” en un panel junto a Anne Boden, CEO de Starling Bank; y Mikael Sörensen, CEO de Handelsbanken UK; en un panel moderado por la periodista de BBC World News Nisha Pillai. El argentino expuso la experiencia de, que además de ser un banco público con una fuerte impronta social y capilaridad territorial, apuesta fuertemente a adecuarse a las innovaciones tecnológicas.“Fue unaque nos permitió comprender que los problemas en todos lados sony pasan por la dificultad de”, comentó el presidente del Provincia luego del evento. Además, Curutchet destacó que “en Banco Provincia hicimos una, lo que nos permite sumar un nuevo cliente por minuto a las plataformas online”.También reveló el desafío de la entidad en la que conviven “una porción importante del público que es altamente, con otra que todavía tiene aversión por ese tipo de operatoria y prefiere el”, según indica Forbes Argentina. Durante la cumbre, los expertos y directivos de los principales bancos del mundo analizaron “el”, “el futuro de la”, la transformación digital, los próximos pasos en materia de regulación y los desafíos que plantea el ciber-delito.