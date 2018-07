¿Por qué Javier Milei no será parte de Bailando por un sueño?

Recreo

04-07-2018 El economista se reunió con los productores ejecutivos del programa y señaló razones profesionales para su ausencia, pero el motivo real sería otro

La exposición mediática del economista Javier Milei terminó llamando la atención de Marcelo Tinelli, que lo había propuesto como uno de los integrantes del Bailando por un Sueño 2018. Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Milei se reunió el martes con los productores ejecutivos de ShowMatch, Federico Hoppe y Pablo "Chato" Prada, para cerrar la incorporación del economista al programa más visto de la televisión argentina.

"Fue una reunión verdaderamente hermosa, gente con sentido del humor formidable y muy buena onda. La verdad que conocí gente copada. Me resultó muy gratificante porque si una reunión no me gusta, a los 15 minutos me fui. Así que en ese sentido fue positiva", aseguró Milei.

"En una época era de bailar en los casamientos o las fiestas, pero en un momento dejé de hacerlo. Forma parte de cada uno, hay momentos", agregó el economista, quien agregó: "No sé con qué ritmo me sentiría más cómodo. Quizás con uno me siento cómodo pero también me divierten los desafíos".

A la hora de justificar su negativa, señaló: "El certamen requiere de mucha carga horaria y yo no soy bailarín, así que debería aprender. Por lo tanto iba a tener que dejar otras actividades que para mí son muy importantes".

No obstante, Ángel de Brito indicó en su programa de TV que la reunión del martes "era la última para definir la suma". Y que el economista se bajó porque "no le conformó lo que le ofrecieron y él dijo que no.

Las últimas polémicas de Milei

Luego de maltratar a una periodista durante una conferencia de prensa en Metán, Salta, Milei tuvo otro altercado con la moza de un conocido restaurante de esa misma ciudad.

El hecho ocurrió el martes de la semana pasada, a la salida del escandaloso evento, cuando pidió un bife de chorizo jugoso. Pero, al parecer, el platillo no estaba en el punto justo del paladar de Milei.

Luego de que la empleada gastronómica, identificada como Karina Banega, le sirviera el bife y le hiciera un corte para que viera el punto, el economista tiró los cubiertos sobre la mesa y le recriminó a los gritos: "Yo lo pedí jugoso y esto está seco. Estuve media hora esperando y mi tiempo vale oro".

La moza le retiró el plato y le aseguró que ya se lo cambiaba. A los pocos minutos, la situación se repitió. Milei cortó el bife, tiró nuevamente los cubiertos y enardecido le retrucó: "Me lo voy a tener que comer así, porque mi tiempo vale oro".

Según confirmó el diario El Tribuno, los comensales que acompañaron al economista le pidieron que se disculpara con la moza, pero el mediático se negó.

Al dia siguiente, Banega escribió en su Facebook una queja sobre el accionar de Milei afirmando que le "faltó el respeto".

"Le gusta tratar mal por tener el cargo que tiene. Se equivocó mal. Amo mi trabajo y gracias a Dios por hacer que yo no actuara como se merecia. Es un atrevido", escribió en la red social.

El economista ya había maltradado ese mismo martes por la noche a una periodista salteña durante una conferencia y la trató de "burra" por desconocer la teoría keynesiana.

Milei había sido convocado por el diputado nacional Alfredo Olmedo para que participara de una rueda de prensa en el Colegio de Abogados de la localidad de Metán, en Salta.

La periodista en cuestión fue Teresita Frías, enviada de "InfoSalta", quien le preguntó por qué el keynesianismo funcionó en Estados Unidos desde el New Deal, pero no tuvo éxito en su aplicación en la Argentina.

"¿Vos sabés entre qué años fue la Gran Depresión?", repreguntó Milei "Fue entre 1929 y 1933", corrigió luego de que la periodista dijera "alrededor de 1930". Y siguió: "¿Y sabés en qué año se publicó la mierda (sic) esa de la Teoría General? En 1936".

"Vos me querés explicar cómo hizo (el presidente estadounidense Franklin D.) Roosevelt para aplicar las políticas de un libro que todavía no había sido escrito", retrucó el economista, quien estaba visiblemente más exaltado.

"Sería bueno que lo estudies si querés hacer preguntas sobre keynesianismo", quien siguió: "Estás diciendo una burrada y yo estoy tratando de desasnarte".

"Me parece que la única que tiene dudas en esta sala sos vos. Si vos decís que el mundo salió de la gran depresión entre el 29 y el 33 con un libro del 36, lo primero que tenés que darte cuenta es que no te coinciden las fechas, porque ni siquiera te tomaste el trabajo de chequearlas. Hablás de keynesianismo y no leíste nada sobre eso. No sabés nada, solamente estoy diciendo que sos una burra", siguió el economista.

Por su parte, la periodista agradeció en tono irónico que la desasne en esa conferencia "tan gratificante" y lo trató de autoritario.

"Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. La totalitaria sos vos porque opinás de cosas de las que no sabés un carajo”, siguió el economista, en un momento en el que se fueron varios de los asistentes ante la incomodidad de la situación.

Por su parte, el periodista Rodrigo García, cuando llegó tu turno de preguntar, señaló: "Se me fueron las ganas de hacerte preguntas sobre economía. Quería pedirte al cierre de esta conferencia que le pidas perdón a una dama a la que agrediste gratuitamente".

Lejos de disculparse, Milei arremetió contra García: "Lo tuyo es un acto de populismo barato. Sos un impresentable. Porque la falta de respeto es hablar sin saber". Y la conferencia terminó abruptamente ante la indignación de los presentes.

"Aclaro que mis preguntas solo fueron a nivel periodístico. No considero bajo ningún punto de vista el maltrato sufrido por este economista que al parecer las luces de un estudio de TV y seguidores en Twitter hicieron que se olvide del respeto", señaló Frías, luego de la conferencia, en declaraciones publicadas por El Tribuno.

"Esta persona me gritó e insultó comparándome con un asno solamente por 'pensar que defiendo las teorías de Keynes', a los gritos en frente a personas calladas, quizá algunos avalando este repudiable acto de violencia machista", completó la periodista.