Cómo contar en una entrevista laboral que te despidieron de tu último trabajo

Management

05-07-2018 Seis consejos expertos que ayudarán a los postulantes en búsqueda activa a atravesar con éxito esta compleja e incómoda situación

Especialistas de la plataforma de reviews de empleadores, Love Mondays, armaron una guía con consejos para postulantes que deben acudir a entrevistas de trabajo habiendo sido despedidos de su última posición.

Ser desvinculado es una situación difícil e incómoda, que siempre cuesta contar a otras personas. Más aún cuando el interlocutor es a quien debemos convencer de que nos de otra oportunidad.

Pero hay que entrar en perspectiva y entender que para los reclutadores se trata de una situación completamente normal y frecuente. Para comunicarle los motivos por los cuales se está buscando un nuevo puesto, en Love Mondays recomiendan lo siguiente:

1. Planea tu respuesta anticipadamente

Es necesario pensar con anticipación lo que vas a responder a esta posible pregunta. Para ello, tenés que estar apegado a la realidad, y contar siempre la misma versión de lo que realmente sucedió.

Tené una explicación breve y contextualizá lo suficiente para que el entrevistador entienda de la mejor forma posible lo que pasó.

De lo contrario, lo único que lograrás es confundirte en el momento en el que te toque responder.

2. Sé honesto, firme y confiable

Hablar sobre el motivo por el cual fuiste despedido no es fácil y muchos evitan el asunto durante la entrevista. Es importante, sin embargo, demostrar a tu reclutador que sos honesto y confiable. No mientas diciendo que no te echaron, puedes ser fácilmente descubierto si la empresa busca referencias.

Si fue un recorte de costos, explicá la situación de la empresa y los motivos que te llevaron a dejar tu puesto. En el caso de problemas de relación laboral, lo ideal es intentar entender tu papel en la situación y mostrar lo que aprendiste con esto.

Te puede interesar Por primera vez en la historia de EE.UU. hay más empleos disponibles que trabajadores cesantes

3. Nunca culpes a tu anterior empleador

Si estás buscando crear una imagen íntegra para tu posible nueva empresa, no la vas a conquistar echando la culpa y difamando a los lugares por los que pasaste.

Sé franco y asumí tus responsabilidades. Si la causa del problema no fue tuya, buscá la mejor manera de comunicarlo sin sonar inmaduro y rencoroso.

4. Sé breve al responder

Cuando expliques tu situación de despido, sé breve y directo; no divagues ni des vueltas.

La mayoría de los reclutadores no esperan un relato pormenorizado de lo que originó tu despido. No tienen mucho tiempo para escuchar y solo necesitan un resumen de lo sucedido.

Inclusive, como se trata de una pregunta que seguramente te harán, es bueno que practiques oralmente la respuesta antes de ir a la entrevista.

5. Avisá a tus contactos sobre tu status de búsqueda laboral

Si tu salida del trabajo anterior fue muy conflictiva, eso no quiere decir que toda relación laboral deba de fracturarse, todo lo contrario.

Es una muy buena opción que al irte hagas buenas relaciones y dejes buenos contactos que puedan dar las mejores referencias tanto personales como laborales.

Por lo tanto, será a estas personas a las que informes sobre tu nueva búsqueda de empleo. No precisamente para que hablen "maravillas" de vos, sino para que estén enterados de tu proceso y que la llamada que hagan desde tu posible nuevo empleo no los tome por sorpresa.

6. Volvé al objetivo principal: tu nuevo empleo

Después de conversar sobre los motivos por los que dejaste tu antigua empresa, volvé hacia el tema principal. Llevá la conversación hacia las razones por las cuales sos ideal para el nuevo puesto.

De esta manera lograrás transmitir que estás en otra instancia, con otros intereses y que realmente estás entusiasmado por una nueva oportunidad en tu carrera.