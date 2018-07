La aventura de comprar con dólares en la Argentina: la "brecha" entre los comercios va de 21 a 29 pesos

Economía

05-07-2018 Los comercios de la ciudad de Buenos Aires muestran disparidades en la cotización a la que aceptan la divisa estadounidense cuando pagan los turistas. No obstante, en los shoppings más importantes sólo se aceptan pesos. A cuánto cotiza el billete verde en cada local

A primera vista, la pregunta parece simple, pero la respuesta no siempre es tan sencilla: "¿A cuánto se toma el dólar?". Los turistas que se encuentran de visita por la Argentina en estos días, además de sorprenderse con los beneficios de obtener más pesos que hace un mes por la misma cantidad de billetes verdes, se quedan extrañados frente a las diversas reacciones que observan cuando intentan abonar en los negocios porteños con la divisa norteamericana.

En estos momentos, en los comercios de Buenos Aires reina la anarquía a la hora de aceptar el pago en dólares. Y la "brecha" entre los diferentes locales es tal que el precio de la divisa abarca un gran abanico de opciones que se extiende de 21 a 29 pesos. Sucede que los locales de las marcas se han ido transformando en imanes de los codiciados dólares de los consumidores.

Notoriamente, la fluctuación constante del valor del dólar ha dejado mareados a muchos comerciantes a tal punto que hoy cada negocio impone un precio distinto a esta moneda. Inclusive, es posible encontrar enormes disparidades dentro de un mismo centro comercial y hay hasta 8 pesos de diferencia en el valor de la divisa norteamericana en pesos según la marca.

Por ingenuidad o "viveza criolla", los dueños de los comercios aprovechan la desinformación de muchos de los turistas y hacen caso omiso de la cotización oficial. Marcas de ropa, cadenas de electrodomésticos y hasta los "cafecitos" porteños no escapan a la anarquía del "dólar consumo".

Dólares "not welcome"

Una simple recorrida por las sucursales de algunas de las marcas más conocidas de todo el país deja ver que, a la hora de abonar con dólares, existe una gran incertidumbre. Y el mapa de los comercios se divide en dos grandes grupos: aquellos que aceptan sin problemas el pago con esta divisa y los que no.

"No aceptamos el pago en dólares", responden de manera contundente en el local de la firma Legacy ubicado en el shopping más reconocido de Palermo. Y frente a la consulta, sugieren, además, "pasar por una casa de cambio antes de venir a comprar aquí".

La misma respuesta se obtiene en la elegante Lancome, donde la contestación que se recibe al intentar desembolsar con la divisa norteamericana es firme: "No recibimos".

Otros comercios en los que tampoco está permitido el pago en divisa norteamericana son Garbarino, la deportiva Adidas y las tiendas de indumentaria Ayres, Awada, Como Quieres que te Quiera y la española Zara.

Por otro lado, un dato que llama la atención es que la decisión de no aceptar dólares en efectivo no siempre fue así, ya que dos años atrás era posible abonar con esta moneda en cualquier shopping o local a la calle, sin ningún tipo de problema.

Consultada por esta novedosa decisión, la encargada del local de Zara de un reconocido centro comercial porteño explica que, en los últimos tiempos, "hubo un cambio en la política" y agrega que "son órdenes que recibimos por parte del shopping".

Posiblemente, esta novedad esté vinculada con la incorporación de una casa de cambio dentro de los mismos centros de compras para monopolizar este tipo de operaciones, permitiendo a los centros comerciales hacerse de cash en divisa extranjera.

Un dólar, muchos precios

Pese a que algunos shoppings porteños incorporaron recientemente casas de cambio, donde la cotización que se toma es la del día, son varios los comercios que decidieron desoír el valor oficial de la moneda norteamericana y poner su propio precio "a dedo". Y, en la mayoría de los casos, los turistas salen perdiendo.

De hecho, son muy pocos los comercios que "fijaron" su valor del dólar por encima de los 27 pesos. Entre ellos se encuentran la firma Class Life, que toma la divisa a $28, según una decisión de la contadora de la marca; Ricky Sarkany, que fijó el valor en $27,90; y Complot, que cotiza a la moneda estadounidense en $28.

"Por hoy, te lo tomamos a ese valor, pero que aceptemos dólares o no depende de la persona que te atienda en el momento", responden con soltura en la sucursal de esta marca de un shopping palermitano.

Sin embargo, los más beneficiados son los turistas que compran en la firma Just Sport. Ellos hacen un gran negocio: allí el dólar vale unos $29.

Perder contra el comercio

En el "mano a mano" con los locales, son muchos los que salen perjudicados. Quienes deciden pagar con billetes verdes en algunas marcas, en lugar de obtener pesos en una casa de cambio, pueden perder hasta 5 pesos por cada dólar que desembolsan.

Una de las firmas que toma esta divisa por debajo de su valor oficial es La Martina, que otorga a esta moneda un precio de $26,50. En tanto, Frávega se acerca mucho a este valor, ya que lo toma a $26,40.

Sin embargo, quienes deseen tomarse un café por Buenos Aires abonando en dólares son los que parecen salir más perjudicados en todo este escenario. Por ejemplo, en la cadena Starbucks aclaran que aceptan "solamente hasta 20 dólares por persona".

Y lo toman a un escaso valor de 24 pesos argentinos. Otras cafeterías más tradicionales, como la Confitería San Martín ubicada en la mítica esquina de Santa Fe y Salguero, acepta el dólar a un precio de entre 26 y 27 pesos.

Pero uno de los récords de precios más bajos al dólar lo tiene la firma de indumentaria María Vázquez, que parece haber decidido plantar el precio de esta divisa en el valor que tuvo tras la primera devaluación fuerte que sufrió la moneda dos meses atrás: la cotización de sus locales es de apenas entre 20 y 21 pesos.

Al menos desde uno de los comercios porteños de Frávega muestran cierta sinceridad, ya que, cuando un cliente intenta desembolsar dólares para concretar la operación, confiesan en voz baja: "Te conviene ir directamente a una casa de cambio antes de comprar". Los turistas, agradecidos por el valiosísimo consejo.