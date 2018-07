Tiempo de descuento: última semana para cambiar la titularidad de los bienes y evitar que caiga el blanqueo

Te puede interesar Derogación del CITI y el Libro de IVA Digital: la AFIP presentó un nuevo esquema de facturación junto a las cámaras empresarias

Testaferros

El últimodaba la posibilidad de eliminar a los, declarando los bienes en cabeza de los verdaderos dueños, a fin de poner punto final a las simulaciones y ocultaciones maliciosas. Todas las personas que hicieron uso de esta opción, deben tener presente unaa fin de evitar que el blanqueo no se “caiga”. Puntualmente, a la fecha del vencimiento de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del 2017, dichos bienes deben figurar a nombre de la persona que losPor lo tanto, luego de la flamante prórroga otorgada por la AFIP , antes del 11 / 13 de julio próximo (dependiendo la CUIT de cada persona), losdeben figurar a nombre del verdadero titular, o se perderán todos los beneficios del blanqueo realizado. En efecto, de no realizar el trámite, se perderá el blanqueo para todos los bienes que haya sincerado. No solamente por el bien o los bienes que no se hayan traspasado a su nombre en tiempo y forma, sino que el blanqueo