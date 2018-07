Con gusto a poco: pese a la atractiva tasa de 5,5%, el Gobierno sólo colocó u$s422 millones en Letes, un 70% por canje de Lebac

Finanzas

05-07-2018 La rentabilidad ofrecida fue mayor a la estimada por el mercado, pero el volumen colocado fue muy inferior a lo previsto. Hacienda licitó Letras del Tesoro en dólares el jueves para descomprimir el apetito por la divisa y calmar el ascenso del precio. Del total, u$s295 M provino del canje de Lebac

Con el objetivo de descomprimir el apetito por la compra de divisas y calmar el ascenso del precio, el Ministerio de Hacienda realizó la licitación de Letras del Tesoro en dólares que vencen a fines de julio del 2019 (379 días), en el que se colocó un total de u$s422 millones, que pudieron ser adquiridas en pesos, moneda estadounidense y/o canje de Lebac.

La misma, que se pudo suscribir en pesos, dólares o canjeando las Letras del Banco Central, arrojó que de ese total subastado un 70% fue por canje de Lebac. Es decir, unos u$s295 millones.



El precio de corte fue de u$s945,97 por cada papel de valor nominal de u$s1.000, lo que representa una tasa nominal anual de 5,50%.



Es decir, para la City el Gobierno ofreció una mejor tasa a la prevista, pero el volumen adjudicado resultó mucho más bajo al esperado en la previa, que según rumores previos en la plaza se ubicaba en torno a que se iba conseguir unos u$s2.000 millones.

De acuerdo a la información, la cartera dirigida por Nicolás Dujovne recibió 6.323 órdenes de compra por un total de u$s481 millones, de los cuales u$s127 millones correspondieron a la solicitud de la suscripción en efectivo y los otros u$s354 millones a través del canje por especie de Lebac.

El resultado final marcó que se adjudicaron los u$s422 millones, de los cuales u$s127 millones solicitaron suscripción en efectivo y u$s295 millones en Lebac.



Respecto a esta última colocación, el intercambio se efectuó según el siguiente detalle:



-Se obtuvo $4.217 millones de la especie de la Letra del Banco Central con vencimiento al 18 de julio próximo.

-Otros $2.315 millones provino del canje de las Lebac que caducan el 15 de agosto de este año.

-Además, se cambiaron $83 millones de Letras del BCRA que vencen el 19 de septiembre.

-Finalmente, el Ministerio de Hacienda obtuvo $1.550 millones que caducan el 17 de octubre del 2018.



Según el Ministerio de Hacienda, para la suscripción de Letes con Lebac, el monto efectivo en dólares estadounidenses de las Letes adjudicadas se convertió a pesos al tipo de cambio establecido de acuerdo con la Comunicación "A" 3500 del día miércoles 4 de julio de 2018 de $28,0317 por cada dólar.

La intención del Gobierno es financiarse en el mercado local y atraer pesos para evitar que vayan al dólar y descomprimir el mercado cambiario.



Además, el objetivo oficial es ir desarmando la "bola de Lebac" que se le ha sumado a las arcas del Banco Central, que ya representa un nivel similar a todos los pesos que circulan en la economía.

Si bien en principio esta licitación había sido anunciada para el martes pasado, la cartera que conduce Nicolás Dujovne la extendió hasta este jueves debido a la "solicitud de potenciales participantes y en virtud de los tiempos acotados para su implementación", y al feriado que hubo el miércoles en Estados Unidos por el Día de la Independencia.

Finalmente, en la licitación de Letras del Tesoro de este jueves la tasa convalidada para el plazo a 379 días fue de 5,5% anual en dólares.



Respecto a los resultados, el analista Gustavo Neffa de Research For Traders dijo a iProfesional: "El nivel canjeado de Lebac es alrededor del 1% de todo el stock total que posee en Banco Central, por lo tanto no se ha retirado mucho del sistema".



En cuanto a los u$s422 millones obtenidos, consideró es "un fracaso, porque se esperaba mucho más. Es inferior a las expectativas del Gobierno y, obviamente, del mercado".



Esto se debe a que en la previa muchos analistas manejaban la información que el Ejecutivo iba a poder sumar alrededor de u$s2.000 millones. Es decir, logró captar apenas un cuarto del total esperado.



Por otro lado, Neffa resalta que se aguardaba en la plaza una tasa de entre 5,1% a 5,3%, por lo que el 5,5% convalidado en la licitación es considerado como "una tasa jugosa".



En resumen, en la City se considera que fue "una mala licitación" debido a que el Gobierno ofreció una muy buena rentabilidad pero el mercado no fue seducido por la misma. De hecho, el monto colocado fue bajo.

"Es un riesgo en este contexto tener inmovilizado durante un año el capital en dólares", por lo que el resultado quedó corto y muestra que "las tasas deberían haber sido mas altas para haber atraído, al menos, unos u$s1.000 millones de los inversores".



Por su parte, Ariel Chirom, analista de Research de Quantum, acota a iProfesional que "los tenedores de Lebac están más cómodos con el riesgo en la moneda, dado la alta tasa de interes en pesos y prefieren no cambiar a dólares".



A su vez, opina que a ello se le agrega que puede haber inversores que tengan "temor a entrar en posiciones largas en moneda estadounidense, que tambien son menos liquidas".

En la previa al canje por Letes que impulsa el Gobierno, las tasas de las Lebac se dispararon hasta un 65%. Es que con la misión de captar inversores y desalentar la fuga al dólar, los rendimientos en pesos escalaron hasta 15 puntos porcentuales esta semana.

También incidieron en las ventas de las Letras del BCRA en que la autoridad monetaria le incrementó a los bancos los encajes que deben tener en pesos en tres puntos porcentuales, hecho que les genera que deben subir sus posiciones en moneda nacional, y el canje por Letes.



Incluso, el próximo 18 de julio se les incrementará dos puntos porcentuales más de los encajes a las entidades financieras.

Por otro lado, la fuerte suba de las tasas en pesos forma parte de las variadas estrategias del Gobierno para frenar la escalada del precio del dólar y atraer a los inversores.

De esta manera, los rendimientos en moneda nacional de estos papeles "abandonaron" el 42% que ofrecían en el mercado secundario hasta el viernes pasado, y escalaron alrededor de 15 puntos porcentuales para llegar a un máximo del 67% anual para el más corto plazo de 15 días.

Es decir, el objetivo es brindar atractivos rendimientos en pesos que le ganen al incremento del tipo de cambio y a la escalada de la inflación.

De hecho, este jueves, en el mercado secundario de Lebac hubo nuevas alzas en los rendimientos, luego de la baja del miércoles, ya que en el plazo a 13 días la tasa de interés se ubicó en el 63% y la de 139 días al 48% anual, en una plaza en la que se operaron en total un equivalente en pesos de u$s191 millones.