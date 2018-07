Finalmente, a medianoche estalló la guerra comercial entre EE.UU. y China

Economía

06-07-2018 Hoy se hicieron efectivos los aranceles del 25% contra bienes importados del gigante asiático, que respondió con sus propias medidas

China anunció hoy, en medio de unque ha contraatacado a Estados Unidos después de que entraran en vigor sus aranceles a productos chinos importados, aunque no precisó ni sus medidas ni su alcance.de EE.UU. se hicierondel Presidente estadounidense,y entraron en vigor aranceles dela bienes importados de China por valor deprincipalmente del sector tecnológico e industrial.De esta manera, comenzó oficialmente lo que China ha calificado como "" entre las dos grandes potencias económicas del mundo, pero tal y como había avanzado Beijing, sin que fuera ella la que "disparara la primera bala".La, aunque careció de la contundencia y claridad que se esperaba, cuando pocos minutos después del mediodía del jueves el Ministerio de Comercio chino publicaba un comunicado en el que afirmaba que el paísnecesarios".Tres horas después, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino,, confirmó en rueda de prensa que "después de que EE.UU. activara sus medidas arancelarias contra China, lasinmediatamente"., sin embargo, si esos contraataques consistirán ena productos estadounidenses por el mismo valor, tal y como ya había anunciado en abril el Gobierno de Beijing.Los mercados esperaban que China respondiera de forma inmediata confirmando suprevia de imponer aranceles delpor valor dela mayoría de ellos agrícolas y productos de consumo como automóviles o whisky, sin embargo no fue su estrategia.En opinión de Louis Kuijs, de la consultora Oxford Economics, el objetivo de China pasa por "posicionarse como laque se rige por las reglas de lay de la globalización económica", mientras EE.UU. se retrata a sí mismo iniciando la guerra comercial en varios frentes."Esto tiene mucho significado y es", destacó Kuijs, quien resalta que no es causalidad que China aprovechara su comunicado matutino para recordar que, que protegerá los derechos de propiedad industrial y mejorará las condiciones para las firmas extranjeras.Estas tres son algunas de lasque hacen diariamentey en las que se escudó Trump para aplicar los aranceles aprobados hoy contra productos industriales y tecnológicos de alto valor añadido hacia los que la potencia asiática quiere reorientar su industria dentro de la estrategia "Made in China 2025".Esta iniciativa es uno de lossegún los expertos, que consideran que una de las razones subyacentes a esta batalla comercial es la disputa entre China y EE.UU. por saber quién liderará la revolución tecnológica y se posiciona líder en los sectores clave.En opinión de Mark Tinker, responsable de la división de renta variable Framlington de AXA IM en Asia, todo parece apuntar a quepara limitar la inversión de China en compañías estadounidenses involucradas en las llamadas industrias del futuro", es decir, aeroespacial, inteligencia artificial, robótica o dispositivos médicos, entre otros.Si China, por su parte,que gravan sobre todo productos agrícolas, su elección podría ser"La respuesta de China, golpeando a algunos estados estadounidenses que han apoyado lasdel Presidente Trump ", apunta Carsten Menke, analista de materias primas del banco suizo Julius Baer.El experto explica quees uno de losa nivel mundial, junto a Brasil , y que China es el máximo comprador -un 60% sobre el total de importaciones-."Si se introducen los aranceles, losperderán competitividad en el mercado de exportaciones y necesitarán encontrar, lo que impactará en sus negocios y podría perjudicar a Trump en las elecciones de medio mandato de noviembre en EE.UU., señala.La aprobación de medidas por parte de China podría llevar a EE.UU. a cumplir con sus amenazas de imponer una nueva remesa de aranceles a productos procedentes del país asiático cuyo valor total podría ascender a los 500.000 millones de dólares, provocando un aumento del conflicto."No queremos ver una escalada de las fricciones comerciales", recalcó hoy Beijing, que anunció que contactará inmediatamente con la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otros países para "proteger conjuntamente el libre comercio y el sistema multilateral".