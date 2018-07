¿Cómo invertir en Letes vía fondos comunes de inversión?

Finanzas

06-07-2018 Quien opte por esta alternativa de inversión no necesita presentarse en forma individual en cada licitación y logra tercerizar su cartera

El gobierno nacional comenzó a ofrecer una nueva alternativa para invertir en pesos: suscribir a Letes al tipo de cambio mayorista o con Lebac. Los inversores, en este sentido, pueden acceder a estas letras a través de distintas modalidades: por licitación primaria, comprarlas en el mercado secundario o colocarse en estos instrumentos a través de un fondo común de inversión (FCI). ¿Qué opciones de FCI ofrece el mercado?.

Las Letes en dólares son instrumentos a descuento que emite el Tesoro Nacional, a una tasa fija que se define en cada licitación, y generalmente con vencimiento menor al año.

Las licitaciones se llevan a cabo cada 2 semanas, excepto que haya alguna licitación extraordinaria, según el cronograma establecido por el Ministerio de Finanzas.

Los inversores pueden acceder a éstas tanto en pesos como en dólares en cada licitación, y luego venderlas en el mercado secundario también en ambas monedas. Alternativamente, puede optar por esperar al vencimiento de la letra, en el cual cobrará dólares.

Así lo explicó Martin Defilippo, portfolio manager de Megainver, al tiempo que puntualizó que "en la actualidad, son uno de los instrumentos más recomendados por su corta duración y porque protegen al inversor de la depreciación del peso".

Señaló "nosotros ofrecemos un fondo común de inversión denominado Megainver Ahorro Dólares, compuesto exclusivamente de Letes en dólares, con una exposición conservadora a las variaciones de tasas del mercado secundario".

Según Defilippo, "utilizando este fondo, el cliente puede tercerizar la diversificación de su cartera en letras de distintos plazos y rendimientos, pudiendo suscribir tanto en pesos como en dólares".

Además, agregó, "el fondo permite al inversor evitar la necesidad de licitar en el mercado primario o recurrir al mercado secundario para hacerse de liquidez, ahorrándose costos de transacción. Cuenta con liquidación de los rescates en 24 horas".

Federico Pérez, Portfolio Manager de Axis Inversiones, contó que la compañía ofrece el Axis Local Markets Plus, que "tiene como objetivo obtener rentabilidad en dólares a corto plazo e invierte únicamente en Letras emitidas por el Tesoro Nacional. Cuidando la menor volatilidad posible. Este fondo permite suscribir/rescatar con pesos o dólares".

Detalló que "el fondo está pensado para un perfil conservador que quiera obtener una renta uniforme en dólares. A diferencia de fondos comparables, el Axis Local Markets Plus no tiene bonos corporativos ya que tienen mayor volatilidad en precio y por lo tanto no se adecúan al objetivo del fondo".

Juan Salerno, gerente de inversiones de Compass Group, indicó que la compañía ofrece a sus clientes el fondo Compass Ahorro en Dólares, que invierte un 50% en Letes y el resto, en bonos cortos a 2019 y 2020, según consigna MundoDinero.

"El mercado de Letes no es tan líquido como el de bonos soberanos, por eso tener ambos instrumentos nos permite ofrecer un producto más balanceado", dijo Salerno y agregó: "todos los bonos de ese fondo tiene una duración menor al año y medio".