Bahía Blanca: toman una refinería por el despido de 200 empleados

Negocios

06-07-2018 La planta de la Trafigura está parada por lock out patronal hace casi un mes por la suba del crudo y las restriccione spara trasladarlo a surtidores

Trabajadores petroleros tomaron por tiempo indeterminado las instalaciones de la refinería que la firma Puma Energy posee en Bahía Blanca por el despido de 200 empleados, casi la mitad de los operarios.

Se trata de la planta Ricardo Eliçabe que se encuentra en lock-out patronal desde el 11 de junio. Trafigura argumenta que los ingresos por la venta de sus productos refinados no cubre los costos de adquisición del crudo.

Lo atribuyen a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de desregular el mercado, pero al mismo tiempo, frenar aumentos en los surtidores.

"La información (de los despidos) me llegó personalmente por parte del presidente de la compañía, Patricio Norris, quien me comunicó en un café porque ni siquiera me recibieron en las oficinas, que habían remitido cerca de 200 telegramas", contó el titular de la

Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Gabriel Matarazzo.

"Entiendo que, dada la actitud de esta empresa, que no es petrolera, va por el cierre total de la refinería. Nadie que quiere producir para la refinería despide 200 personas. La marca que quieren establecer en el país es Puma y lo quieren hacer con productos importados, vaya a saber uno de qué procedencia", agregó.

Por su parte, el delegado del Sindicato Petroleros en la planta, Sebastián Santos, aseguró que permanecerán en el lugar "hasta las últimas consecuencias" y recordó que tienen parada la refinería desde hace 20 días y que la toma la hacen con el objetivo de "preservar los puestos de trabajo".

El complejo, que perteneció hasta hace dos años a Petrobras, pasó a manos de Pampa Energía y actualmente está en proceso de traspaso a Puma Energy, subsidiaria de la holandesa Trafigura. La empresa decidió esta semana paralizar su refinería en Bahía Blanca, donde se procesa crudo para la producción de naftas, diésel y fuel oil, entre otros combustibles. El motivo, según explicó la compañía, fue el "desfasaje entre los precios de los combustibles y los costos de producción e importación, que tornan insostenible la operación".

El cese de operaciones fue anunciado, a través de una carta, al por entonces ministro de Energía Juan José Aranguren, y la empresa aclaró que su intención es mantener el "diálogo permanente" con las autoridades para llegar a la mejor solución posible.

La refinería procesa unos 30​.000 barriles por día, producidos en su mayoría en yacimientos neuquinos. No se trata de una empresa integrada, por lo tanto debe abastecerse de otras compañías productoras de petróleo. Su principal proveedora es la petrolera Vista Oil and Gas