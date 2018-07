El dólar cayó al precio más bajo del mes, tras la licitación de Letras del Tesoro

Finanzas

06-07-2018 En el mercado mayorista descendió 15 centavos para cerrar a $27,90, y en toda la semana retrocedió 3,3%. El volumen negociado fue menor y las tasas cayeron. El jueves el Ministerio de Hacienda adjudicó u$s422 millones en Letes a 379 días, a una tasa de 5,5%. El 70% fue suscripto con Lebac

El Gobierno tuvo un respiro. Tras la licitación de Letes del jueves, la subasta de divisas del Banco Central y ventas de entidades, el dólar cerró a la baja este viernes, en un marco de escaso volumen total negociado, ya que descendió 26% y registró u$s562 millones.



De esta manera, en toda la semana retrocedió 3,3% el precio de la divisa y tocó su menor nivel en todo el mes.

Cabe recordar que en el Ministerio de Hacienda adjudicó por licitación en la jornada previa unos u$s422 millones de las Letras del Tesoro en dólares a 379 días (con vencimiento el 26 de julio de 2019), con una tasa del 5,5%, de los cuales el 70% fue suscripto con Lebac (u$s 295 millones).

Esto generó que la tasa interbancaria cayera el viernes 400 puntos básicos, a un 45% anual promedio en el corto plazo.



Además, en la jornada continuó la estrategia del BCRA de licitar u$s100 millones diarios, por orden del Ministerio de Hacienda, provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a un precio promedio de corte de $28,196.





Luego de este elevado precio convalidado, los operadores "se vieron sorprendidos por ventas del Banco Nación y se acoplaron también varias entidades privadas para no tomar las pérdidas del caso", afirmó Fernando Izzo de ABC Cambios.

En consecuencia, el billete mayorista cerró a $27,90, es decir, 15 centavos (-0,5%) por debajo que el día previo, y en la semana descendió 95 centavos.

"La última rueda de la semana tuvo un bajo volumen de negocios y con extrema volatilidad en la evolución de los precios del dólar", resumió el operador Gustavo Quintana de PR Cambios, quien agregó que "el costo del dinero estimuló el desarme de posiciones y el ingreso de divisas para justificar la caída que tuvo el dólar en la fecha".



En la rueda se registraron valores máximos en $28,22 y mínimos que en $27,87.

Por el lado del mercado minorista, el precio promedio de venta al público en los bancos fue de $28,62, unos 13 centavos por debajo que el jueves, y en la semana retrocedió más de un peso.



En el Banco Nación, la cotización de la divisa en ventanilla cayó diez centavos a $27,40 para la compra y $28,40 para la venta.



El precio más elevado ofrecido en la City fue de $28,90 en el Galicia, seguido por los $28,80 del ICBC y $28,70 en distintos bancos, como HSBC, Itaú y Macro.



En la plaza marginal, el blue se mantuvo sin cambios a $28,90, es decir, 28 centavos (1%) por encima que el promedio oficial minorista.

Te puede interesar El mercado tiene miedo: los dos motivos que explican por qué el dólar volvió a subir y las acciones se desplomaron

En cuanto a los rendimientos en pesos, en el mercado secundario de Lebac bajaron más de diez puntos porcentuales, ya que luego del alza del jueves, este viernes para el plazo de 12 días la tasa fue del 51,7% y a 138 días al 48% anual, en una plaza en la que se negoció un total equivalente en pesos de u$s363 millones.

Con el objetivo de descomprimir el apetito por la compra de divisas y calmar el ascenso del precio, el Ministerio de Hacienda realizó el jueves la licitación de Letras del Tesoro en dólares que vencen a fines de julio del 2019 (379 días), en la que se colocó un total de u$s422 millones, que pudieron ser adquiridas en pesos, moneda estadounidense y/o canje de Lebac.

La misma, que se pudo suscribir en pesos, dólares o canjeando las Letras del Banco Central, arrojó que de ese total subastado un 70% fue por canje de Lebac. Es decir, unos u$s295 millones.



El precio de corte fue de u$s945,97 por cada papel de valor nominal de u$s1.000, lo que representa una tasa nominal anual de 5,50%.



Es decir, para la City el Gobierno ofreció una mejor tasa a la prevista, pero el volumen adjudicado resultó mucho más bajo al esperado en la previa, que según rumores previos en la plaza se ubicaba en torno a que se iba conseguir unos u$s2.000 millones.

El resultado final marcó que se adjudicaron los u$s422 millones, de los cuales u$s127 millones solicitaron suscripción en efectivo y u$s295 millones en Lebac.



Según el Ministerio de Hacienda, para la suscripción de Letes con Lebac, el monto efectivo en dólares estadounidenses de las Letes adjudicadas se convirtió a pesos al tipo de cambio establecido de acuerdo con la Comunicación "A" 3500 del día miércoles 4 de julio de 2018 de $28,0317 por cada dólar.

De acuerdo a un informe de Economía & Regiones, la corrida cambiaria no está dominada, "ergo no se puede asegurar que es cosa del pasado y ya se terminó".



Para acotar que, a su vez, "tampoco se puede decir que la economía ya ha tocado su piso y lo peor 'ya pasó'. Por el contrario, no se puede descartar que vuelva a haber nuevos rounds de corrida cambiaria y presiones sobre el dólar".



Esto lo justifica en que las consecuencias negativas de la corrida cambiaria continuarían a la "orden del día". En la esfera monetaria y financiera, el "dólar probablemente prosiga encareciéndose en términos nominales".



O sea, indica que habría que "descartar ingreso de capitales y baja nominal del tipo de cambio". Paralelamente, sostiene que la suba de precios mantendrá tendencia alcista durante los próximos meses.



"La inflación debería ganarle al dólar en el promedio de la segunda mitad del año, ya que la actual devaluación es récord y el tipo de cambio real es el más sobre depreciado de los últimos años. erosionando la competitividad vía precio", finaliza Economía & Regiones.

Finalmente, en el mercado de futuros Rofex, el precio negociado para diciembre de este año se ubicó en los 34 pesos.