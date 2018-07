Politica

Carrió lo hizo de nuevo: se cruzó durísimo con la UCR, que la acusó de querer "destruir" Cambiemos

06-07-2018 La diputada dijo que a los radicales "los maneja desde afuera" y que ese es su "castigo por misóginos". La respuesta no fue menos ácida: "Lilita" a la alianza de Gobierno "le aporta menos que las propinas que deja", le dedicaron desde el partido. Le pidieron "seriedad" y "no un stand up permanente"

