WhatsApp Web indiscreto: cómo "escracha" a miles de usuarios

Tecnología

06-07-2018 Un error en el mensajero instantáneo está afectando la privacidad de los usuarios que no quieren evidenciar su actividad. Los detalles

Me parece fatal que en Whatsapp Web ahora pueda verse la última hora de conexión incluso de gente que lo tiene quitado @WhatsApp



La gente se lo quita por algo, no tiene sentido que no salga en la app pero sí en la versión web. — Oro rosa (@myfreedom14) 30 de junio de 2018

Una de las grandes ventajas dees que además de funcionar en los celulares, también cuenta con unapara utilizar en las. Sin dudas, algo ideal para usar en la oficina o en el hogar y dejar el celular de lado, al menos por un rato. Sin embargo, en los últimos día hubo unque afectó a aquellos que ocultan su última conexión. Se trata de un error que para muchos puede pasar, pero que rompió con una regla de oro para aquellos que no quieren, detalla el portal Nexofin. El hecho es que, la versión de escritorio de la aplicación empezó a mostrar la última conexión de muchos usuarios que tienen configurada su cuenta para no mostrar esa información.De esta manera, el servicio dejó en evidencia a los usuarios que no quieren que otro contacto sepa cuándo había sido laEl error también permitió a aquellos ver laa aquellos que la tienen configurada para mostrarla, explica Nexofin. En tanto, el hecho ya comienza a conocerse en lasy las quejas de los usuarios no se hacen esperar.