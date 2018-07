Macri vinculó los juicios laborales y los piquetes "con actitudes mafiosas"

Politica

07-07-2018 Dijo que atentan contra la producción y pidió luchar contra esas prácticas; criticó al gobernador de Santa Fe porque no se adhirió a la ley de ART





Durante la reapertura de un frigorífico en la ciudad santafesina de Carcarañá, el presidente Mauricio Macri dijo que hay que "quea todos". Además, aprovechó la ocasión para cuestionar al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz , porque la provincia no adhirió aún a la ley de ART, algo que según el jefe del Estado. "Tenemos queque no nos quieren dejar crecer", subrayó el mandatario en su visita.Macri visitó Carcarañá, ubicada al sur de la provincia, para encabezar el acto de reapertura del frigorífico Mattievich, planta de faena que estuvo cerrada durante los últimos siete años, luego de vender la planta rosarina Fricop a Supermercados Coto, que absorbió 540 trabajadores. Mattievich espera un crecimiento progresivo hasta recuperar el total de sus habilitaciones para exportar aen un plazo de. Luegoen que la Argentina y en ese marco mencionó como ejemplo al yacimiento de, que según el Presidente, permitirá en tres años duplicar la producción. Para Macri, una clave paraes que ", no más comportamientos mafiosos".Y habló de losal señalar que "uno que se pone en el medio de la ruta".