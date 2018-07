Cautela: la recomendación para el inversor ante un mercado con pocas señales positivas

Finanzas

08-07-2018 El contexto financiero no alienta expectativas favorables en el corto plazo y las tasas no pueden seguir tan altas, advierten los especialistas

Un escenario complejo y limitadas expectativas positivas marcaron el comienzo del segundo semestre del año para los inversores.

En este contexto, la cautela debería seguir dominando las recomendaciones. Esto en particular en un marco en donde no se ven catalizadores positivos fuertes de corto que vayan a llegar, sino más bien que se esperan datos poco alentadores enfocados en la actividad y los precios. En el mejor de los casos, lo bueno sería que los números no sean tan malos como los que hoy se pueden proyectar. Así lo explica Sabrina Corujo de Portfolio Personal, según publica La Nación.

La semana pasada dejó una aparente mayor estabilidad del tipo de cambio. El billete, tomando como referencia el BCRA3500 (dólar mayorista), terminó en poco más de $28 con una caída de 2,7% en la semana y una volatilidad a 30 días que cayó debajo del 23%, cuando el promedio de la última quincena de junio se ubicaba en torno al 28%. En el año, la devaluación acumula cerca del 50%.

Las acciones del BCRA fueron uno de los determinantes de este comportamiento, que puede resumirse en un fuerte "apretón" monetario y disparada de las tasas de interés. Si se busca poner algunos números se puede mencionar la caída en la tasa del crecimiento interanual de la base monetaria, que pasó de superar el 32% hace quince días a estar por debajo del 27% en la última semana (calculado al último dato disponible en el BCRA); y una liquidez general del sistema que también cedió.

En este marco, la tasa call cerró la semana arriba del 50% anual -12 puntos porcentuales por arriba del promedio de la semana previa-, la Badlar a 30 días arriba del 30% y en el mercado secundario de letras -sacando la más corta- las tasas se ubicaron entre 52-48% anual para plazos de entre 35 y 134 días, indica La Nación.

Niveles de tasas que se deberán sumar al monitoreo diario, junto con el del billete. Y que, lógicamente, el sistema (o la economía) no puede resistir por mucho tiempo. La prueba a pasar en las próximas semanas será que estos rendimientos vayan cayendo -aunque lo hagan gradualmente- sin presionar nuevamente sobre el tipo de cambio.

De hecho, volviendo sobre el dólar , es real que la semana dejó un buen dato pero no se puede arriesgar por ahora que esta calma llegó para quedarse.

Clave en este sentido, si se lo mira desde el punto de vista del inversor, será la próxima licitación de Letras del BCRA la semana que viene. No se espera que la entidad pueda bajar lo ofrecido el mes pasado (la tasa corta fue de 47%), pero sí que no deba salir a convalidar los niveles actuales que muestra el mercado secundario. El nivel de tasas, junto con lo que libere (o no llegue a renovar), será otra prueba para la plaza cambiaria, explica Sabrina Corujo.

Siguiendo con la agenda financiera, pero de aún más corto plazo, este martes habrá una nueva reunión del Comité de Política Monetaria. Por lo que se conoce, no habría que esperar un cambio en la tasa de referencia en cuanto a nivel, pero no se puede descartar algunas medidas o anuncios nuevos de política. A su vez, en cuanto a colocaciones, el vencimiento de Letes en dólares por unos u$s1200 millones esta semana debería coincidir con una nueva licitación.

La mayor tranquilidad de la semana que pasó en el dólar también dejó un respiro en la renta fija y en las acciones.

En los bonos, los rebotes se dieron a lo largo de toda la curva, con variaciones positivas de entre 0,5% y 6%, lo que permitió caída desde niveles de rendimientos peligrosos. Se puede ver también en la baja de los Credit Default Swaps (CDS), como variable de riesgo, que logró comprimir en unos cerca de 40 puntos su nivel respecto a los máximos del lunes en 455 puntos. Brasil, como referencia, opera en 254 puntos. Mientras que el Merval rebotó poco más del 6%, con mayoría de líderes recuperando algo de lo pérdido. En dólares, la recuperación es cercana al 10%, detalla La Nación.

No hay que perder de vista que, si bien esta recuperación permite cierto oxígeno, la volatilidad seguirá alta y la probabilidad de que el índice vuelva a testear su piso reciente (o los bonos, sus máximos de tasas) está aún más que viva.