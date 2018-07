El mal momento de Julio Bárbaro en la mesa de Mirtha Legrand

Actualidad

08-07-2018 El dirigente peronista tuvo un fuerte cruce al aire. "Vos, Julio, qué podés hablar de denuncias si nunca denunciaste a nadie", le dijo Florencia Arietto

Te puede interesar El INADI falló a favor de Victoria Vannucci en su denuncia contra el municipio de Ituzaingó

El peronistatuvo que sobrellevar un disgusto en la mesa de Mirtha, cuando protagonizó un cruce picante con la periodista, actual integrante del ciclo radial de Santiago del Moro y ex jefa de seguridad del Club Atlético Independiente. Cuando Arietto apuntó contra el gremialistay la corrupción, Bárbaro intentó cuestionar las denuncias. Enseguida, se encendió un debate inesperado en el que Bárbaro quedó en una incómoda posición."Vos Julio qué podés hablar de denuncias si... Pasaste por todos los colores, todos los choreos y nunca denunciaste a nadie... Me vas a decir que nunca te diste cuenta que estaban robando en la etapa de Néstor Kirchner? ¿No viste nada?", le dijo. Bárbaro intentó replicar que el almorazaba tanto con Macri como con Moyano y que lo suyo "era el pensamiento", porque ""."La tuya es el pensamiento,", le retrucó Arietto.Enseguida,porque a su parecer no se correspondía con el tono del programa.